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Суд признал долги Блиновской перед ФНС и ВТБ общими
Суд признал долги Блиновской перед ФНС и ВТБ общими - 09.04.2025, ПРАЙМ
Суд признал долги Блиновской перед ФНС и ВТБ общими
Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего блогера Елены Блиновской признал общими обязательствами Блиновской и ее бывшего мужа Алексея... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T12:33+0300
2025-04-09T12:33+0300
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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего блогера Елены Блиновской признал общими обязательствами Блиновской и ее бывшего мужа Алексея Блиновского долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России в размере около 1,2 миллиарда рублей и перед банком ВТБ - в размере около 269 миллионов рублей. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда. "Признать общими обязательствами Блиновской и Блиновского обязательства перед ПАО "ВТБ"… включенные в реестр требований кредиторов должника, признать общими обязательствами супругов… обязательства перед ФНС России", - огласил резолютивную часть определения суда судья Валерий Марасанов. Судебный акт вынесен в деле о банкротстве Блиновской.
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финансы, россия, москва, елена блиновская, фнс россии, втб
Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, Елена Блиновская, ФНС России, ВТБ
Суд признал долги Блиновской перед ФНС и ВТБ общими
Суд признал общими обязательствами Блиновской и ее бывшего мужа долги перед ФНС и ВТБ
МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего блогера Елены Блиновской признал общими обязательствами Блиновской и ее бывшего мужа Алексея Блиновского долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России в размере около 1,2 миллиарда рублей и перед банком ВТБ - в размере около 269 миллионов рублей. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда.
"Признать общими обязательствами Блиновской и Блиновского обязательства перед ПАО "ВТБ"… включенные в реестр требований кредиторов должника, признать общими обязательствами супругов… обязательства перед ФНС России", - огласил резолютивную часть определения суда судья Валерий Марасанов.
Судебный акт вынесен в деле о банкротстве Блиновской.
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