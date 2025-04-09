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Суд признал долги Блиновской перед ФНС и ВТБ общими - 09.04.2025, ПРАЙМ
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Суд признал долги Блиновской перед ФНС и ВТБ общими
Суд признал долги Блиновской перед ФНС и ВТБ общими - 09.04.2025, ПРАЙМ
Суд признал долги Блиновской перед ФНС и ВТБ общими
Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего блогера Елены Блиновской признал общими обязательствами Блиновской и ее бывшего мужа Алексея... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T12:33+0300
2025-04-09T12:33+0300
финансы
россия
москва
елена блиновская
фнс россии
втб
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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего блогера Елены Блиновской признал общими обязательствами Блиновской и ее бывшего мужа Алексея Блиновского долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России в размере около 1,2 миллиарда рублей и перед банком ВТБ - в размере около 269 миллионов рублей. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда. "Признать общими обязательствами Блиновской и Блиновского обязательства перед ПАО "ВТБ"… включенные в реестр требований кредиторов должника, признать общими обязательствами супругов… обязательства перед ФНС России", - огласил резолютивную часть определения суда судья Валерий Марасанов. Судебный акт вынесен в деле о банкротстве Блиновской.
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финансы, россия, москва, елена блиновская, фнс россии, втб
Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, Елена Блиновская, ФНС России, ВТБ
12:33 09.04.2025
 
Суд признал долги Блиновской перед ФНС и ВТБ общими

Суд признал общими обязательствами Блиновской и ее бывшего мужа долги перед ФНС и ВТБ

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу блогера Е. Блиновской
Заседание суда по делу блогера Е. Блиновской - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего блогера Елены Блиновской признал общими обязательствами Блиновской и ее бывшего мужа Алексея Блиновского долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России в размере около 1,2 миллиарда рублей и перед банком ВТБ - в размере около 269 миллионов рублей. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда.
"Признать общими обязательствами Блиновской и Блиновского обязательства перед ПАО "ВТБ"… включенные в реестр требований кредиторов должника, признать общими обязательствами супругов… обязательства перед ФНС России", - огласил резолютивную часть определения суда судья Валерий Марасанов.
Судебный акт вынесен в деле о банкротстве Блиновской.
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ФинансыРОССИЯМОСКВАЕлена БлиновскаяФНС РоссииВТБ
 
 
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