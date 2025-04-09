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Суд признал долги Блиновской перед ФНС и ВТБ общими

Суд признал долги Блиновской перед ФНС и ВТБ общими - 09.04.2025, ПРАЙМ

Суд признал долги Блиновской перед ФНС и ВТБ общими

Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего блогера Елены Блиновской признал общими обязательствами Блиновской и ее бывшего мужа Алексея... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T12:33+0300

2025-04-09T12:33+0300

2025-04-09T12:33+0300

финансы

россия

москва

елена блиновская

фнс россии

втб

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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего блогера Елены Блиновской признал общими обязательствами Блиновской и ее бывшего мужа Алексея Блиновского долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России в размере около 1,2 миллиарда рублей и перед банком ВТБ - в размере около 269 миллионов рублей. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда. "Признать общими обязательствами Блиновской и Блиновского обязательства перед ПАО "ВТБ"… включенные в реестр требований кредиторов должника, признать общими обязательствами супругов… обязательства перед ФНС России", - огласил резолютивную часть определения суда судья Валерий Марасанов. Судебный акт вынесен в деле о банкротстве Блиновской.

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