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Экс-совладельца "Азбуки вкуса" Якубовского приговорили к 8 годам колонии - 09.04.2025, ПРАЙМ
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Экс-совладельца "Азбуки вкуса" Якубовского приговорили к 8 годам колонии
Экс-совладельца "Азбуки вкуса" Якубовского приговорили к 8 годам колонии - 09.04.2025, ПРАЙМ
Экс-совладельца "Азбуки вкуса" Якубовского приговорили к 8 годам колонии
Пресненский суд Москвы приговорил бывшего совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского к восьми годам за мошенничество, передает корреспондент РИА Новости из... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T17:01+0300
2025-04-09T17:01+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Пресненский суд Москвы приговорил бывшего совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского к восьми годам за мошенничество, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить Якубовскому наказание в виде 8 лет лишения свободы", - огласила приговор судья. Гособвинение в ходе прений сторон просило назначить Якубовскому 9,5 лет колонии и штраф более миллиарда рублей. По данным следствия, Якубовский, будучи совладельцем кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited, оказался причастен к хищению 126 миллионов долларов. Материалы были выделены из "большого" дела о махинациях со средствами инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited. Якубовский с 2008 года был совладельцем холдинга, владеющего сетью премиальных продуктовых магазинов "Азбука вкуса". В 2014-м он отказался от своей доли в сети как магазинов, так и кофеен "Кофе хауз".
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бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
17:01 09.04.2025
 
Экс-совладельца "Азбуки вкуса" Якубовского приговорили к 8 годам колонии

Бывший совладелец "Азбуки вкуса" Якубовский получил восемь лет за мошенничество

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСупермаркет торговой сети "Азбука Вкуса" на Ленинском проспекте в Москве
Супермаркет торговой сети Азбука Вкуса на Ленинском проспекте в Москве - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Пресненский суд Москвы приговорил бывшего совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского к восьми годам за мошенничество, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Якубовскому наказание в виде 8 лет лишения свободы", - огласила приговор судья.
Гособвинение в ходе прений сторон просило назначить Якубовскому 9,5 лет колонии и штраф более миллиарда рублей.
По данным следствия, Якубовский, будучи совладельцем кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited, оказался причастен к хищению 126 миллионов долларов. Материалы были выделены из "большого" дела о махинациях со средствами инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited.
Якубовский с 2008 года был совладельцем холдинга, владеющего сетью премиальных продуктовых магазинов "Азбука вкуса". В 2014-м он отказался от своей доли в сети как магазинов, так и кофеен "Кофе хауз".
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