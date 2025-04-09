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Суд взыскал с экс-совладельца "Азбуки вкуса" свыше 53 миллионов долларов
Суд взыскал с экс-совладельца "Азбуки вкуса" свыше 53 миллионов долларов - 09.04.2025, ПРАЙМ
Суд взыскал с экс-совладельца "Азбуки вкуса" свыше 53 миллионов долларов
Пресненский суд Москвы взыскал с экс-совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского и двух других фигурантов более 53 миллионов долларов по искам потерпевших по | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T17:53+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Пресненский суд Москвы взыскал с экс-совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского и двух других фигурантов более 53 миллионов долларов по искам потерпевших по делу о крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Согласно тексту приговора, по одному иску решено взыскать 11 миллионов 123 тысячи долларов, по второму - 42 миллиона 53 тысячи долларов. Часть исков суд постановил отправить на рассмотрение в гражданское судопроизводство.
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Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
Суд взыскал с экс-совладельца "Азбуки вкуса" свыше 53 миллионов долларов
Суд взыскал с Якубовского более 53 миллионов долларов по искам потерпевших
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Пресненский суд Москвы взыскал с экс-совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского и двух других фигурантов более 53 миллионов долларов по искам потерпевших по делу о крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Согласно тексту приговора, по одному иску решено взыскать 11 миллионов 123 тысячи долларов, по второму - 42 миллиона 53 тысячи долларов. Часть исков суд постановил отправить на рассмотрение в гражданское судопроизводство.
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