https://1prime.ru/20250409/sud-856523091.html

Суд взыскал с экс-совладельца "Азбуки вкуса" свыше 53 миллионов долларов

Суд взыскал с экс-совладельца "Азбуки вкуса" свыше 53 миллионов долларов - 09.04.2025, ПРАЙМ

Суд взыскал с экс-совладельца "Азбуки вкуса" свыше 53 миллионов долларов

Пресненский суд Москвы взыскал с экс-совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского и двух других фигурантов более 53 миллионов долларов по искам потерпевших по | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T17:53+0300

2025-04-09T17:53+0300

2025-04-09T17:53+0300

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Пресненский суд Москвы взыскал с экс-совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского и двух других фигурантов более 53 миллионов долларов по искам потерпевших по делу о крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Согласно тексту приговора, по одному иску решено взыскать 11 миллионов 123 тысячи долларов, по второму - 42 миллиона 53 тысячи долларов. Часть исков суд постановил отправить на рассмотрение в гражданское судопроизводство.

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