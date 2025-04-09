https://1prime.ru/20250409/sud-856528431.html
В Словакии судят экс-министра за "одобрение действий России на Украине"
В Словакии судят экс-министра за "одобрение действий России на Украине" - 09.04.2025, ПРАЙМ
В Словакии судят экс-министра за "одобрение действий России на Украине"
Судебный процесс начался в Словакии над бывшим председателем Верховного суда страны, экс-главой минюста Штефаном Гарабиным, который ранее выразил "одобрение... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T20:10+0300
2025-04-09T20:10+0300
2025-04-09T20:10+0300
политика
суд
россия
одобрение
https://cdnn.1prime.ru/img/76339/09/763390998_0:220:5616:3379_1920x0_80_0_0_584075cbd946b3f7095e4917c896aa5c.jpg
БРАТИСЛАВА, 9 апр - ПРАЙМ. Судебный процесс начался в Словакии над бывшим председателем Верховного суда страны, экс-главой минюста Штефаном Гарабиным, который ранее выразил "одобрение действиям РФ на Украине", передает словацкое новостное агентство TASR. В мае 2022 года словацкий телеканал Markíza сообщил, что Гарабин был задержан за материал, опубликованный им в соцсетях в начале российской спецоперации на Украине, где он выступил с "одобрением действий РФ". После дачи показаний Гарабина отпустили. В июне 2023 года прокуратура выдвинула против него обвинение по статье, максимальное наказание по которой предполагает три года лишения свободы. Гарабин заявлял, что готов повторить свое высказывание, и выражал уверенность в том, что Россия не нарушила международное право. "В Специализированном суде по уголовным делам в (городе) Пезинок в среду начался судебный процесс над бывшим председателем Верховного суда Словакии и экс-министром юстиции Штефаном Г.", - пишет агентство. В сообщении отмечается, что Гарабину предъявлено обвинение в проступке, связанном с "одобрением преступных деяний и действиями, которые порочат нацию или расу". В начале судебного разбирательства, как передает агентство, Гарабин заявил о своей невиновности, а его защитник назвал обвинение политически мотивированным. Судья отложил разбирательство на 28 мая. Гарабин, которому на данный момент 67 лет, был одним из кандидатов на президентских выборах в Словакии в 2019 году, по итогам первого тура он занял третье место. В президентской гонке в 2024 году он также занял третье место по итогам первого тура.
https://1prime.ru/20250331/slovakiya-856248664.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76339/09/763390998_0:0:4992:3744_1920x0_80_0_0_71bb6b2aa22348dc406c3c9c9a23b20b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суд, россия, одобрение
Политика, суд, РОССИЯ, Одобрение
В Словакии судят экс-министра за "одобрение действий России на Украине"
TASR: в Словакии судят экс-министра за "одобрение действий РФ на Украине"
БРАТИСЛАВА, 9 апр - ПРАЙМ. Судебный процесс начался в Словакии над бывшим председателем Верховного суда страны, экс-главой минюста Штефаном Гарабиным, который ранее выразил "одобрение действиям РФ на Украине", передает словацкое новостное агентство TASR.
В мае 2022 года словацкий телеканал Markíza сообщил, что Гарабин был задержан за материал, опубликованный им в соцсетях в начале российской спецоперации на Украине, где он выступил с "одобрением действий РФ". После дачи показаний Гарабина отпустили. В июне 2023 года прокуратура выдвинула против него обвинение по статье, максимальное наказание по которой предполагает три года лишения свободы. Гарабин заявлял, что готов повторить свое высказывание, и выражал уверенность в том, что Россия не нарушила международное право.
"В Специализированном суде по уголовным делам в (городе) Пезинок в среду начался судебный процесс над бывшим председателем Верховного суда Словакии и экс-министром юстиции Штефаном Г.", - пишет агентство.
В сообщении отмечается, что Гарабину предъявлено обвинение в проступке, связанном с "одобрением преступных деяний и действиями, которые порочат нацию или расу".
Словакия надеется восстановить транзит газа в республику через Украину
В начале судебного разбирательства, как передает агентство, Гарабин заявил о своей невиновности, а его защитник назвал обвинение политически мотивированным.
Судья отложил разбирательство на 28 мая.
Гарабин, которому на данный момент 67 лет, был одним из кандидатов на президентских выборах в Словакии в 2019 году, по итогам первого тура он занял третье место. В президентской гонке в 2024 году он также занял третье место по итогам первого тура.