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В Словакии судят экс-министра за "одобрение действий России на Украине"

В Словакии судят экс-министра за "одобрение действий России на Украине" - 09.04.2025, ПРАЙМ

В Словакии судят экс-министра за "одобрение действий России на Украине"

Судебный процесс начался в Словакии над бывшим председателем Верховного суда страны, экс-главой минюста Штефаном Гарабиным, который ранее выразил "одобрение... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T20:10+0300

2025-04-09T20:10+0300

2025-04-09T20:10+0300

политика

суд

россия

одобрение

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БРАТИСЛАВА, 9 апр - ПРАЙМ. Судебный процесс начался в Словакии над бывшим председателем Верховного суда страны, экс-главой минюста Штефаном Гарабиным, который ранее выразил "одобрение действиям РФ на Украине", передает словацкое новостное агентство TASR. В мае 2022 года словацкий телеканал Markíza сообщил, что Гарабин был задержан за материал, опубликованный им в соцсетях в начале российской спецоперации на Украине, где он выступил с "одобрением действий РФ". После дачи показаний Гарабина отпустили. В июне 2023 года прокуратура выдвинула против него обвинение по статье, максимальное наказание по которой предполагает три года лишения свободы. Гарабин заявлял, что готов повторить свое высказывание, и выражал уверенность в том, что Россия не нарушила международное право. "В Специализированном суде по уголовным делам в (городе) Пезинок в среду начался судебный процесс над бывшим председателем Верховного суда Словакии и экс-министром юстиции Штефаном Г.", - пишет агентство. В сообщении отмечается, что Гарабину предъявлено обвинение в проступке, связанном с "одобрением преступных деяний и действиями, которые порочат нацию или расу". В начале судебного разбирательства, как передает агентство, Гарабин заявил о своей невиновности, а его защитник назвал обвинение политически мотивированным. Судья отложил разбирательство на 28 мая. Гарабин, которому на данный момент 67 лет, был одним из кандидатов на президентских выборах в Словакии в 2019 году, по итогам первого тура он занял третье место. В президентской гонке в 2024 году он также занял третье место по итогам первого тура.

https://1prime.ru/20250331/slovakiya-856248664.html

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суд, россия, одобрение