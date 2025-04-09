https://1prime.ru/20250409/syrskiy-856504096.html

Главком ВСУ заявил о сокращении военной помощи со стороны США

Главком ВСУ заявил о сокращении военной помощи со стороны США - 09.04.2025, ПРАЙМ

Главком ВСУ заявил о сокращении военной помощи со стороны США

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сокращении военной помощи со стороны США. | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T12:07+0300

2025-04-09T12:07+0300

2025-04-09T12:07+0300

политика

украина

сша

москва

сергей лавров

нато

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84302/85/843028521_0:55:1043:641_1920x0_80_0_0_03634719cc395ee3c4794d907308dbb1.jpg

МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сокращении военной помощи со стороны США. "Поддержка партнеров, конечно, играет решающую роль, особенно когда нам помогали Соединенные Штаты Америки. Теперь помощь со стороны Соединенных Штатов уменьшилась. И основная помощь идет от наших партнеров в Европе", - сказал Сырский в интервью изданию LB.ua. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250405/ukraina-856410290.html

украина

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, москва, сергей лавров, нато, всу