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Главком ВСУ заявил о сокращении военной помощи со стороны США - 09.04.2025, ПРАЙМ
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Главком ВСУ заявил о сокращении военной помощи со стороны США
Главком ВСУ заявил о сокращении военной помощи со стороны США - 09.04.2025, ПРАЙМ
Главком ВСУ заявил о сокращении военной помощи со стороны США
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сокращении военной помощи со стороны США. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T12:07+0300
2025-04-09T12:07+0300
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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сокращении военной помощи со стороны США. "Поддержка партнеров, конечно, играет решающую роль, особенно когда нам помогали Соединенные Штаты Америки. Теперь помощь со стороны Соединенных Штатов уменьшилась. И основная помощь идет от наших партнеров в Европе", - сказал Сырский в интервью изданию LB.ua. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Политика, УКРАИНА, США, МОСКВА, Сергей Лавров, НАТО, ВСУ
12:07 09.04.2025
 
Главком ВСУ заявил о сокращении военной помощи со стороны США

Глава ВСУ Сырский заявил о сокращении военной помощи со стороны США

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сокращении военной помощи со стороны США.
"Поддержка партнеров, конечно, играет решающую роль, особенно когда нам помогали Соединенные Штаты Америки. Теперь помощь со стороны Соединенных Штатов уменьшилась. И основная помощь идет от наших партнеров в Европе", - сказал Сырский в интервью изданию LB.ua.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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ПолитикаУКРАИНАСШАМОСКВАСергей ЛавровНАТОВСУ
 
 
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