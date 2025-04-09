https://1prime.ru/20250409/syrskiy-856508801.html
Главком ВСУ обвинил во лжи газету New York Times
Главком ВСУ обвинил во лжи газету New York Times - 09.04.2025, ПРАЙМ
Главком ВСУ обвинил во лжи газету New York Times
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обвинил во лжи американскую газету New York Times, заявив, что издание якобы придумало материал о его недоверии США в... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T13:20+0300
2025-04-09T13:20+0300
2025-04-09T13:20+0300
политика
общество
мировая экономика
сша
москва
украина
всу
new york times
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/86/843028623_0:0:1043:586_1920x0_80_0_0_36d2fe120f59a821c1f315f2f78d0a10.jpg
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обвинил во лжи американскую газету New York Times, заявив, что издание якобы придумало материал о его недоверии США в начале конфликта и решении пойти наперекор предложению американцев открыть только одно направление для атак вместо трех. В конце марта названное издание опубликовало материал о конфликте на Украине, в котором в том числе говорилось, что, когда в начале конфликта американские генералы предложили Киеву помощь, они наткнулись на стену непонимания. По информации газеты, Сырский не хотел слушать американцев, заявив им: "Мы сражаемся с россиянами. Вы - нет. Почему мы должны вас слушать?". "Вы знаете, я многое узнал о том, что я якобы говорил и что я делал. Мне интересно, кто это, скажем так, придумал", - сказал Сырский интервью изданию LB.ua. Кроме того, газета New York Times писала, что Сырский отошел от предложения США проводить попытки атаки только на одном направлении под Артемовском (украинское название Бахмут) и решил атаковать сразу на трех направлениях, из-за чего ВСУ потерпели неудачу. "Каждый наш офицер, генерал, участвовавший в боевых действиях, знает, что это вообще не соответствует действительности. Да, мы провели наступление южнее Бахмута. А ведь мы проводили наступательные действия двумя бригадами из состава группировки. Если бы у нас было пять бригад, думаю, что и Бахмут, и Соледар были бы освобождены. Причем противник сам ушел бы из них. Потому что замысел этой операции заключался в том, что три основные дороги, по которым осуществлялось логистическое обеспечение этой группировки, были бы перерезаны нами. Когда мы планировали эти действия, понимали, что наших сил недостаточно", - добавил главком ВСУ. За Артемовск многие месяцы шли ожесточенные бои, город был освобожден 20 мая 2023 года и сейчас находится под контролем РФ. Украинской операцией в Артемовске руководил в том числе Александр Сырский. Среди украинских военных он получил прозвище "Мясник", поскольку не считается с потерями.
https://1prime.ru/20241125/syrskiy-853071669.html
сша
москва
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/86/843028623_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_163ac5f35b5e473925405b11ffb5fdfb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, сша, москва, украина, всу, new york times
Политика, Общество , Мировая экономика, США, МОСКВА, УКРАИНА, ВСУ, New York Times
Главком ВСУ обвинил во лжи газету New York Times
Главнокомандующий ВСУ Сырский обвинил New York Times во лжи
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обвинил во лжи американскую газету New York Times, заявив, что издание якобы придумало материал о его недоверии США в начале конфликта и решении пойти наперекор предложению американцев открыть только одно направление для атак вместо трех.
В конце марта названное издание опубликовало материал о конфликте на Украине, в котором в том числе говорилось, что, когда в начале конфликта американские генералы предложили Киеву помощь, они наткнулись на стену непонимания. По информации газеты, Сырский не хотел слушать американцев, заявив им: "Мы сражаемся с россиянами. Вы - нет. Почему мы должны вас слушать?".
"Вы знаете, я многое узнал о том, что я якобы говорил и что я делал. Мне интересно, кто это, скажем так, придумал", - сказал Сырский интервью изданию LB.ua.
Кроме того, газета New York Times писала, что Сырский отошел от предложения США проводить попытки атаки только на одном направлении под Артемовском (украинское название Бахмут) и решил атаковать сразу на трех направлениях, из-за чего ВСУ потерпели неудачу.
"Каждый наш офицер, генерал, участвовавший в боевых действиях, знает, что это вообще не соответствует действительности. Да, мы провели наступление южнее Бахмута. А ведь мы проводили наступательные действия двумя бригадами из состава группировки. Если бы у нас было пять бригад, думаю, что и Бахмут, и Соледар были бы освобождены. Причем противник сам ушел бы из них. Потому что замысел этой операции заключался в том, что три основные дороги, по которым осуществлялось логистическое обеспечение этой группировки, были бы перерезаны нами. Когда мы планировали эти действия, понимали, что наших сил недостаточно", - добавил главком ВСУ.
За Артемовск многие месяцы шли ожесточенные бои, город был освобожден 20 мая 2023 года и сейчас находится под контролем РФ. Украинской операцией в Артемовске руководил в том числе Александр Сырский. Среди украинских военных он получил прозвище "Мясник", поскольку не считается с потерями.
Сырский назвал наиболее тяжелое направление для ВСУ