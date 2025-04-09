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Разведка Германии заявила о возможности ввода российских танков в Эстонию - 09.04.2025, ПРАЙМ
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Разведка Германии заявила о возможности ввода российских танков в Эстонию
Разведка Германии заявила о возможности ввода российских танков в Эстонию - 09.04.2025, ПРАЙМ
Разведка Германии заявила о возможности ввода российских танков в Эстонию
Россия может "проверить", готова ли НАТО активировать 5-ю статью своего Устава, например, введя танки в Эстонию, заявил заместитель главы Федеральной... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T23:24+0300
2025-04-09T23:29+0300
политика
германия
разведка
россия
танки
эстония
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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Россия может "проверить", готова ли НАТО активировать 5-ю статью своего Устава, например, введя танки в Эстонию, заявил заместитель главы Федеральной разведывательной службы ФРГ БНД (BND) Оле Диль на 10-м Дельфийском экономическом форуме. Его высказывания распространили организаторы форума, проходящего в Дельфах с 9 по 12 апреля. "Фактически, он высказал тревогу, заявив, что Россия может в ближайший период "проверить", готова ли НАТО активировать статью 5 своего Устава", - говорится в сообщении, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Россия попытается испытать 5-ю статью НАТО на прочность. Мы не увидим российские танки в Берлине, но они могут сделать это в Эстонии. Всем европейским столицам будет предложено решить, стоит ли активировать 5-ю статью", - приводятся в документе слова Диля. В статье 5 устава НАТО сказано, что нападение на одного из членов Североатлантического альянса будет рассматриваться участниками организации как атака против всех членов НАТО. В таком случае каждое государство – член альянса может немедленно принять индивидуальные или совместные действия, которые сочтет необходимыми, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона. Комментируя ситуацию на Украине, Диль заявил, что происходящее там "касается не только Украины, но и безопасности стран Восточной Европы". "И даже безопасности Соединенных Штатов, хотя сейчас они этого не видят. Это не столкновение, в котором русские просто хотят захватить часть бывшего СССР. Они хотят нового порядка безопасности. Они хотят иметь право голоса в европейских странах", - сказал Диль. Замглавы БНД назвал Россию и миграцию главными угрозами для Германии. "В Германии и во многих европейских странах необходим новый подход к миграции. Это угроза не потому, что у нас миллион украинских беженцев, а потому, что у нас еще много миллионов афганцев, сирийцев, иракцев, которые заставляют наше население настороженно относиться к миграции. Интегрировать огромное количество молодых людей из этих стран непросто. Многие из них не интегрируются и радикализируются через интернет", - считает он. На вопрос об отношениях своего ведомства с американскими коллегами после избрания президентом Дональда Трампа, Диль сказал, что по-прежнему доверяет США, так как отношения двух стран остаются хорошими и на уровне сотрудников. "Но я верю и опасаюсь, что в будущем политическое руководство США заставит их сосредоточиться на других вопросах или по-другому взглянуть на вопросы, которые нас объединяли... Мы не хотим, чтобы это стало самосбывающимся пророчеством. Мы сотрудничаем, но мы также готовимся к тому времени, когда мы не будем сотрудничать", - сказал замглавы БНД.
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германия, разведка, россия, танки, эстония
Политика, ГЕРМАНИЯ, разведка, РОССИЯ, Танки, ЭСТОНИЯ
23:24 09.04.2025 (обновлено: 23:29 09.04.2025)
 
Разведка Германии заявила о возможности ввода российских танков в Эстонию

РИА Новости: замглавы разведки ФРГ заявил, что РФ может ввести в Эстонию танки

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк#Танки Т-90А
#Танки Т-90А - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Россия может "проверить", готова ли НАТО активировать 5-ю статью своего Устава, например, введя танки в Эстонию, заявил заместитель главы Федеральной разведывательной службы ФРГ БНД (BND) Оле Диль на 10-м Дельфийском экономическом форуме. Его высказывания распространили организаторы форума, проходящего в Дельфах с 9 по 12 апреля.
"Фактически, он высказал тревогу, заявив, что Россия может в ближайший период "проверить", готова ли НАТО активировать статью 5 своего Устава", - говорится в сообщении, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Россия попытается испытать 5-ю статью НАТО на прочность. Мы не увидим российские танки в Берлине, но они могут сделать это в Эстонии. Всем европейским столицам будет предложено решить, стоит ли активировать 5-ю статью", - приводятся в документе слова Диля.
В статье 5 устава НАТО сказано, что нападение на одного из членов Североатлантического альянса будет рассматриваться участниками организации как атака против всех членов НАТО. В таком случае каждое государство – член альянса может немедленно принять индивидуальные или совместные действия, которые сочтет необходимыми, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.
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Комментируя ситуацию на Украине, Диль заявил, что происходящее там "касается не только Украины, но и безопасности стран Восточной Европы".
"И даже безопасности Соединенных Штатов, хотя сейчас они этого не видят. Это не столкновение, в котором русские просто хотят захватить часть бывшего СССР. Они хотят нового порядка безопасности. Они хотят иметь право голоса в европейских странах", - сказал Диль.
Замглавы БНД назвал Россию и миграцию главными угрозами для Германии.
"В Германии и во многих европейских странах необходим новый подход к миграции. Это угроза не потому, что у нас миллион украинских беженцев, а потому, что у нас еще много миллионов афганцев, сирийцев, иракцев, которые заставляют наше население настороженно относиться к миграции. Интегрировать огромное количество молодых людей из этих стран непросто. Многие из них не интегрируются и радикализируются через интернет", - считает он.
На вопрос об отношениях своего ведомства с американскими коллегами после избрания президентом Дональда Трампа, Диль сказал, что по-прежнему доверяет США, так как отношения двух стран остаются хорошими и на уровне сотрудников.
"Но я верю и опасаюсь, что в будущем политическое руководство США заставит их сосредоточиться на других вопросах или по-другому взглянуть на вопросы, которые нас объединяли... Мы не хотим, чтобы это стало самосбывающимся пророчеством. Мы сотрудничаем, но мы также готовимся к тому времени, когда мы не будем сотрудничать", - сказал замглавы БНД.
 
ПолитикаГЕРМАНИЯразведкаРОССИЯТанкиЭСТОНИЯ
 
 
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