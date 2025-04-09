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В Госдуму внесут проект об освобождении от НДФЛ женщин с детьми

В Госдуму внесут проект об освобождении от НДФЛ женщин с детьми - 09.04.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесут проект об освобождении от НДФЛ женщин с детьми

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается освободить от уплаты налога на... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T10:18+0300

2025-04-09T10:18+0300

2025-04-09T10:18+0300

общество

сергей миронов

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) женщин с детьми, если их доходы не превышают трех минимальных размеров оплаты труда, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "Проект федерального закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части освобождения от налогообложения доходов женщин с детьми, полученных за выполнение трудовых обязанностей" направлен на поддержку женщин", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Законопроектом предусматривается освобождение от НДФЛ для женщин, имеющих одного ребенка, до достижения ими возраста 30 лет, и бессрочное освобождение для женщин, имеющих двух и более детей. По мнению авторов проекта, принятие данной инициативы позволит России выстроить системный подход к поддержке семей и укрепить долгосрочные демографические тенденции. Отмечается, что он станет важным шагом на пути к формированию налоговой политики, ориентированной на защиту интересов семей с детьми, и внесет вклад в обеспечение социально-экономической устойчивости страны. "Хорошо известно, что в число основных причин снижения рождаемости входит целый ряд социальных проблем. Это отсутствие жилья, нестабильность доходов молодых семей, необходимость для родителей совмещать работу с воспитанием детей. Соответственно, перспектива освобождения женщин от уплаты НДФЛ создаст дополнительные финансовые стимулы для повышения рождаемости, и это станет одним из инструментов решения демографических проблем в нашей стране", - рассказал Миронов РИА Новости.

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общество , сергей миронов