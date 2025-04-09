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В Госдуму внесут проект об освобождении от НДФЛ женщин с детьми - 09.04.2025, ПРАЙМ
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В Госдуму внесут проект об освобождении от НДФЛ женщин с детьми
В Госдуму внесут проект об освобождении от НДФЛ женщин с детьми - 09.04.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект об освобождении от НДФЛ женщин с детьми
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается освободить от уплаты налога на... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T10:18+0300
2025-04-09T10:18+0300
общество
сергей миронов
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) женщин с детьми, если их доходы не превышают трех минимальных размеров оплаты труда, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "Проект федерального закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части освобождения от налогообложения доходов женщин с детьми, полученных за выполнение трудовых обязанностей" направлен на поддержку женщин", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Законопроектом предусматривается освобождение от НДФЛ для женщин, имеющих одного ребенка, до достижения ими возраста 30 лет, и бессрочное освобождение для женщин, имеющих двух и более детей. По мнению авторов проекта, принятие данной инициативы позволит России выстроить системный подход к поддержке семей и укрепить долгосрочные демографические тенденции. Отмечается, что он станет важным шагом на пути к формированию налоговой политики, ориентированной на защиту интересов семей с детьми, и внесет вклад в обеспечение социально-экономической устойчивости страны. "Хорошо известно, что в число основных причин снижения рождаемости входит целый ряд социальных проблем. Это отсутствие жилья, нестабильность доходов молодых семей, необходимость для родителей совмещать работу с воспитанием детей. Соответственно, перспектива освобождения женщин от уплаты НДФЛ создаст дополнительные финансовые стимулы для повышения рождаемости, и это станет одним из инструментов решения демографических проблем в нашей стране", - рассказал Миронов РИА Новости.
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общество , сергей миронов
Общество , Сергей Миронов
10:18 09.04.2025
 
В Госдуму внесут проект об освобождении от НДФЛ женщин с детьми

СР внесет в Госдуму законопроект об освобождении от НДФЛ женщин с детьми

Дума
Дума
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) женщин с детьми, если их доходы не превышают трех минимальных размеров оплаты труда, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.
"Проект федерального закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части освобождения от налогообложения доходов женщин с детьми, полученных за выполнение трудовых обязанностей" направлен на поддержку женщин", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Законопроектом предусматривается освобождение от НДФЛ для женщин, имеющих одного ребенка, до достижения ими возраста 30 лет, и бессрочное освобождение для женщин, имеющих двух и более детей.
По мнению авторов проекта, принятие данной инициативы позволит России выстроить системный подход к поддержке семей и укрепить долгосрочные демографические тенденции. Отмечается, что он станет важным шагом на пути к формированию налоговой политики, ориентированной на защиту интересов семей с детьми, и внесет вклад в обеспечение социально-экономической устойчивости страны.
"Хорошо известно, что в число основных причин снижения рождаемости входит целый ряд социальных проблем. Это отсутствие жилья, нестабильность доходов молодых семей, необходимость для родителей совмещать работу с воспитанием детей. Соответственно, перспектива освобождения женщин от уплаты НДФЛ создаст дополнительные финансовые стимулы для повышения рождаемости, и это станет одним из инструментов решения демографических проблем в нашей стране", - рассказал Миронов РИА Новости.
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
РЖД начали продавать билеты со скидкой 50 процентов для детей
6 марта, 16:09
 
ОбществоСергей Миронов
 
 
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