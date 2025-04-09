https://1prime.ru/20250409/tiktok-856530691.html

В США сделали заявление в отношении сделки по TikTok

В США сделали заявление в отношении сделки по TikTok - 09.04.2025, ПРАЙМ

В США сделали заявление в отношении сделки по TikTok

США больше не рассматривают возможность сделки по покупке бизнеса социальной сети TikTok в связи с обострением отношений с Китаем, заявил журналист Fox News со... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T21:50+0300

2025-04-09T21:50+0300

2025-04-09T21:50+0300

экономика

сша

tiktok

сделка

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ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. США больше не рассматривают возможность сделки по покупке бизнеса социальной сети TikTok в связи с обострением отношений с Китаем, заявил журналист Fox News со ссылкой на Белый дом. “Из-за Китая сделки с TikTok не будет. Белый дом мне это подтвердил, так что это, по сути, снято с обсуждения”, - заявил корреспондент телеканала Чарльз Гаспарино в прямом эфире. В своей публикации в социальной сети Х он также отметил, что покупка TikTok “не рассматривается в обозримом будущем, а может быть, и навсегда”. “Поскольку мы идем к торговой войне, полностью сосредоточенной на китайцах”, - добавил он.

https://1prime.ru/20250404/tiktok-856402658.html

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сша, tiktok, сделка