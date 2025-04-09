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В США сделали заявление в отношении сделки по TikTok - 09.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В США сделали заявление в отношении сделки по TikTok
В США сделали заявление в отношении сделки по TikTok - 09.04.2025, ПРАЙМ
В США сделали заявление в отношении сделки по TikTok
США больше не рассматривают возможность сделки по покупке бизнеса социальной сети TikTok в связи с обострением отношений с Китаем, заявил журналист Fox News со... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T21:50+0300
2025-04-09T21:50+0300
экономика
сша
tiktok
сделка
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ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. США больше не рассматривают возможность сделки по покупке бизнеса социальной сети TikTok в связи с обострением отношений с Китаем, заявил журналист Fox News со ссылкой на Белый дом. “Из-за Китая сделки с TikTok не будет. Белый дом мне это подтвердил, так что это, по сути, снято с обсуждения”, - заявил корреспондент телеканала Чарльз Гаспарино в прямом эфире. В своей публикации в социальной сети Х он также отметил, что покупка TikTok “не рассматривается в обозримом будущем, а может быть, и навсегда”. “Поскольку мы идем к торговой войне, полностью сосредоточенной на китайцах”, - добавил он.
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сша, tiktok, сделка
Экономика, США, TikTok, сделка
21:50 09.04.2025
 
В США сделали заявление в отношении сделки по TikTok

Журналист F: США больше не рассматривают сделку по TikTok из-за обострения с КНР

!TikTok
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ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. США больше не рассматривают возможность сделки по покупке бизнеса социальной сети TikTok в связи с обострением отношений с Китаем, заявил журналист Fox News со ссылкой на Белый дом.
“Из-за Китая сделки с TikTok не будет. Белый дом мне это подтвердил, так что это, по сути, снято с обсуждения”, - заявил корреспондент телеканала Чарльз Гаспарино в прямом эфире.
В своей публикации в социальной сети Х он также отметил, что покупка TikTok “не рассматривается в обозримом будущем, а может быть, и навсегда”.
Иконка мобильного приложения TikTok на экране мобильного телефона. - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
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“Поскольку мы идем к торговой войне, полностью сосредоточенной на китайцах”, - добавил он.
 
ЭкономикаСШАTikTokсделка
 
 
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