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Исследование показало отношение розничных инвесторов к инвестициям - 09.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Исследование показало отношение розничных инвесторов к инвестициям
Исследование показало отношение розничных инвесторов к инвестициям - 09.04.2025, ПРАЙМ
Исследование показало отношение розничных инвесторов к инвестициям
Большинство розничных инвесторов в России осознаёт разницу между инвестициями и сбережениями и понимают связь между риском и доходностью, следует из... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T12:17+0300
2025-04-09T12:17+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Большинство розничных инвесторов в России осознаёт разницу между инвестициями и сбережениями и понимают связь между риском и доходностью, следует из исследования по заказу ЦБ РФ. Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) провело соответствующее исследование по заказу Банка России. Метод: онлайн-опрос (CAWI). Целевая аудитория: жители городов с численностью населения 1 миллион и более, старше 18 лет, открывшие и пополнившие хотя бы один инвестиционный счет или совершившие покупку любого инвестиционного продукта. Число респондентов - 2023, из которых начинающие инвесторы – 624 (31%), остальные инвесторы – 1399 (69%), квалифицированные инвесторы – 103 (5%). "Большинство розничных инвесторов понимают связь между риском и доходностью, 85% осознают разницу между инвестициями и сбережениями. При этом 42% участников опроса ошибочно считают, что инвестиции частных лиц застрахованы государством, а еще 23% не уверены в этом", - говорится в сообщении ЦБ. Более трети участников исследования сформировали знания об инвестициях благодаря чтению тематических каналов в мессенджере Telegram и социальных сетей, почти столько же — после обсуждения этого вопроса со знакомыми и еще треть — на основе рекомендаций блогеров. Максимальное число инвесторов планируют повышать уровень своих знаний в этой области в ближайший год, также сообщает регулятор. При этом типичный инвестор в крупном городе — это мужчина 31–45 лет с высшим образованием. Большинство респондентов работает, примерно треть — это служащие или специалисты, каждый десятый руководит бизнесом, оценили исследователи. В исследовании также предложен новый способ оценки результатов — индекс инвестиционной грамотности. Он показывает, насколько разумно инвесторы вкладывают средства, учитывая риски и потенциальную прибыль. Индекс будет рассчитываться раз в три года и поможет Банку России корректировать установки инвесторов через образовательные проекты. Базовый замер составил 14,79 балла из 25 возможных, заключает ЦБ.
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Экономика, РОССИЯ, Финансы, Банки, МОСКВА, РФ, банк Россия, Telegram
12:17 09.04.2025
 
Исследование показало отношение розничных инвесторов к инвестициям

ЦБ: 85% розничных инвесторов понимают разницу между инвестициями и сбережениями

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Большинство розничных инвесторов в России осознаёт разницу между инвестициями и сбережениями и понимают связь между риском и доходностью, следует из исследования по заказу ЦБ РФ.
Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) провело соответствующее исследование по заказу Банка России. Метод: онлайн-опрос (CAWI). Целевая аудитория: жители городов с численностью населения 1 миллион и более, старше 18 лет, открывшие и пополнившие хотя бы один инвестиционный счет или совершившие покупку любого инвестиционного продукта. Число респондентов - 2023, из которых начинающие инвесторы – 624 (31%), остальные инвесторы – 1399 (69%), квалифицированные инвесторы – 103 (5%).
"Большинство розничных инвесторов понимают связь между риском и доходностью, 85% осознают разницу между инвестициями и сбережениями. При этом 42% участников опроса ошибочно считают, что инвестиции частных лиц застрахованы государством, а еще 23% не уверены в этом", - говорится в сообщении ЦБ.
Более трети участников исследования сформировали знания об инвестициях благодаря чтению тематических каналов в мессенджере Telegram и социальных сетей, почти столько же — после обсуждения этого вопроса со знакомыми и еще треть — на основе рекомендаций блогеров. Максимальное число инвесторов планируют повышать уровень своих знаний в этой области в ближайший год, также сообщает регулятор.
При этом типичный инвестор в крупном городе — это мужчина 31–45 лет с высшим образованием. Большинство респондентов работает, примерно треть — это служащие или специалисты, каждый десятый руководит бизнесом, оценили исследователи.
В исследовании также предложен новый способ оценки результатов — индекс инвестиционной грамотности. Он показывает, насколько разумно инвесторы вкладывают средства, учитывая риски и потенциальную прибыль. Индекс будет рассчитываться раз в три года и поможет Банку России корректировать установки инвесторов через образовательные проекты. Базовый замер составил 14,79 балла из 25 возможных, заключает ЦБ.
%Взятка - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2025
В Думу внесли проект по улучшению сферы частных инвестиций в бизнес
6 апреля, 14:06
 
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