https://1prime.ru/20250409/tsb-856507772.html
ЦБ оценил финансовую устойчивость российский компаний
ЦБ оценил финансовую устойчивость российский компаний - 09.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ оценил финансовую устойчивость российский компаний
Подавляющее большинство компаний и предприятий в России финансово устойчивые, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T13:01+0300
2025-04-09T13:01+0300
2025-04-09T13:07+0300
банк россии
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Подавляющее большинство компаний и предприятий в России финансово устойчивые, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Подавляющее большинство компаний и предприятий, мы ведем мониторинг, финансово устойчивы, у них есть ресурсы для развития", – сказала она.
https://1prime.ru/20250406/investitsii-856424686.html
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финансы, банки
Банк России, Финансы, Банки
ЦБ оценил финансовую устойчивость российский компаний
ЦБ: подавляющее большинство компаний и предприятий в России финансово устойчивы
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Подавляющее большинство компаний и предприятий в России финансово устойчивые, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Подавляющее большинство компаний и предприятий, мы ведем мониторинг, финансово устойчивы, у них есть ресурсы для развития", – сказала она.
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