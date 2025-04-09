https://1prime.ru/20250409/tsb-856507772.html

ЦБ оценил финансовую устойчивость российский компаний

ЦБ оценил финансовую устойчивость российский компаний - 09.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ оценил финансовую устойчивость российский компаний

Подавляющее большинство компаний и предприятий в России финансово устойчивые, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T13:01+0300

2025-04-09T13:01+0300

2025-04-09T13:07+0300

банк россии

финансы

банки

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Подавляющее большинство компаний и предприятий в России финансово устойчивые, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Подавляющее большинство компаний и предприятий, мы ведем мониторинг, финансово устойчивы, у них есть ресурсы для развития", – сказала она.

https://1prime.ru/20250406/investitsii-856424686.html

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