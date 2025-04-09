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ЦБ назвал ожидаемый уровень инвестактивности в России
ЦБ назвал ожидаемый уровень инвестактивности в России - 09.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ назвал ожидаемый уровень инвестактивности в России
Банк России ожидает, что инвестиционная активность в стране сохранится на высоком уровне и будет держаться около достигнутого в прошлом году максимума, заявила... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T13:26+0300
2025-04-09T13:26+0300
2025-04-09T13:26+0300
банк россии
финансы
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что инвестиционная активность в стране сохранится на высоком уровне и будет держаться около достигнутого в прошлом году максимума, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы ожидаем сохранения высокой инвестиционной активности вблизи уровня прошлого года, инвестиции вышли на максимум в начале прошлого года и по итогу года составили 39,5 триллионов рублей или почти 20% ВВП", - сказала Набиуллина в ходе выступления в Госдуме. Она отметила, что "почти что пятая часть ВВП - это значимо и такого не было с середины 2000-х годов". Глава Центробанка уточнила, что суммарно за три последних года инвестиции выросли на четверть. "Тогда как за предыдущие три года только на 11%", - пояснила Набиуллина. "Инвестиции остаются высокими, потому что высокими остаются прибыли предприятий. Напомню, что именно прибыль, а точнее собственные средства компании, а вовсе не кредит, служат основным источником инвестиций во всем мире", - заключила глава ЦБ.
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финансы, эльвира набиуллина
Банк России, Финансы, Эльвира Набиуллина
ЦБ назвал ожидаемый уровень инвестактивности в России
ЦБ ожидает сохранение инвестактивности в РФ на уровне максимума прошлого года
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что инвестиционная активность в стране сохранится на высоком уровне и будет держаться около достигнутого в прошлом году максимума, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы ожидаем сохранения высокой инвестиционной активности вблизи уровня прошлого года, инвестиции вышли на максимум в начале прошлого года и по итогу года составили 39,5 триллионов рублей или почти 20% ВВП", - сказала Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.
Она отметила, что "почти что пятая часть ВВП - это значимо и такого не было с середины 2000-х годов".
Глава Центробанка уточнила, что суммарно за три последних года инвестиции выросли на четверть. "Тогда как за предыдущие три года только на 11%", - пояснила Набиуллина.
"Инвестиции остаются высокими, потому что высокими остаются прибыли предприятий. Напомню, что именно прибыль, а точнее собственные средства компании, а вовсе не кредит, служат основным источником инвестиций во всем мире", - заключила глава ЦБ.
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