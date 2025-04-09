https://1prime.ru/20250409/tsb-856509127.html

ЦБ назвал ожидаемый уровень инвестактивности в России

ЦБ назвал ожидаемый уровень инвестактивности в России - 09.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ назвал ожидаемый уровень инвестактивности в России

Банк России ожидает, что инвестиционная активность в стране сохранится на высоком уровне и будет держаться около достигнутого в прошлом году максимума, заявила... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T13:26+0300

2025-04-09T13:26+0300

2025-04-09T13:26+0300

банк россии

финансы

эльвира набиуллина

https://cdnn.1prime.ru/img/84228/56/842285610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5853533fba17986553b778ef18829592.jpg

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что инвестиционная активность в стране сохранится на высоком уровне и будет держаться около достигнутого в прошлом году максимума, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы ожидаем сохранения высокой инвестиционной активности вблизи уровня прошлого года, инвестиции вышли на максимум в начале прошлого года и по итогу года составили 39,5 триллионов рублей или почти 20% ВВП", - сказала Набиуллина в ходе выступления в Госдуме. Она отметила, что "почти что пятая часть ВВП - это значимо и такого не было с середины 2000-х годов". Глава Центробанка уточнила, что суммарно за три последних года инвестиции выросли на четверть. "Тогда как за предыдущие три года только на 11%", - пояснила Набиуллина. "Инвестиции остаются высокими, потому что высокими остаются прибыли предприятий. Напомню, что именно прибыль, а точнее собственные средства компании, а вовсе не кредит, служат основным источником инвестиций во всем мире", - заключила глава ЦБ.

https://1prime.ru/20250409/skhemy-856508094.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, эльвира набиуллина