Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ назвал ожидаемый уровень инвестактивности в России - 09.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250409/tsb-856509127.html
ЦБ назвал ожидаемый уровень инвестактивности в России
ЦБ назвал ожидаемый уровень инвестактивности в России - 09.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ назвал ожидаемый уровень инвестактивности в России
Банк России ожидает, что инвестиционная активность в стране сохранится на высоком уровне и будет держаться около достигнутого в прошлом году максимума, заявила... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T13:26+0300
2025-04-09T13:26+0300
банк россии
финансы
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/56/842285610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5853533fba17986553b778ef18829592.jpg
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что инвестиционная активность в стране сохранится на высоком уровне и будет держаться около достигнутого в прошлом году максимума, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы ожидаем сохранения высокой инвестиционной активности вблизи уровня прошлого года, инвестиции вышли на максимум в начале прошлого года и по итогу года составили 39,5 триллионов рублей или почти 20% ВВП", - сказала Набиуллина в ходе выступления в Госдуме. Она отметила, что "почти что пятая часть ВВП - это значимо и такого не было с середины 2000-х годов". Глава Центробанка уточнила, что суммарно за три последних года инвестиции выросли на четверть. "Тогда как за предыдущие три года только на 11%", - пояснила Набиуллина. "Инвестиции остаются высокими, потому что высокими остаются прибыли предприятий. Напомню, что именно прибыль, а точнее собственные средства компании, а вовсе не кредит, служат основным источником инвестиций во всем мире", - заключила глава ЦБ.
https://1prime.ru/20250409/skhemy-856508094.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/56/842285610_314:0:3043:2047_1920x0_80_0_0_a9f3200c02bd5bc27351ad66bb44077c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, эльвира набиуллина
Банк России, Финансы, Эльвира Набиуллина
13:26 09.04.2025
 
ЦБ назвал ожидаемый уровень инвестактивности в России

ЦБ ожидает сохранение инвестактивности в РФ на уровне максимума прошлого года

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что инвестиционная активность в стране сохранится на высоком уровне и будет держаться около достигнутого в прошлом году максимума, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы ожидаем сохранения высокой инвестиционной активности вблизи уровня прошлого года, инвестиции вышли на максимум в начале прошлого года и по итогу года составили 39,5 триллионов рублей или почти 20% ВВП", - сказала Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.
Она отметила, что "почти что пятая часть ВВП - это значимо и такого не было с середины 2000-х годов".
Глава Центробанка уточнила, что суммарно за три последних года инвестиции выросли на четверть. "Тогда как за предыдущие три года только на 11%", - пояснила Набиуллина.
"Инвестиции остаются высокими, потому что высокими остаются прибыли предприятий. Напомню, что именно прибыль, а точнее собственные средства компании, а вовсе не кредит, служат основным источником инвестиций во всем мире", - заключила глава ЦБ.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
Глава ЦБ рассказала о ситуации со схемами "заниженных" ставок по ипотеке
13:06
 
Банк РоссииФинансыЭльвира Набиуллина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала