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Набиуллина оценила ситуацию с просрочкой по ипотеке
Набиуллина оценила ситуацию с просрочкой по ипотеке - 09.04.2025, ПРАЙМ
Набиуллина оценила ситуацию с просрочкой по ипотеке
ЦБ РФ внимательно следит за просрочкой по ипотеке, пузыря на рынке нет и нет опасений, что он появится, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T13:38+0300
2025-04-09T13:38+0300
2025-04-09T13:47+0300
банк россии
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ внимательно следит за просрочкой по ипотеке, пузыря на рынке нет и нет опасений, что он появится, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы безусловно внимательно следим за просрочкой по кредитам, по ипотеке тоже. На рынке ипотеки нет пузыря. У нас нет опасений, что он появится в обозримой перспективе, потому что были своевременно приняты меры", - сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.
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эльвира набиуллина
Банк России, Эльвира Набиуллина
Набиуллина оценила ситуацию с просрочкой по ипотеке
Набиуллина: ЦБ следит за просрочкой по ипотеке пузыря на рынке нет
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ внимательно следит за просрочкой по ипотеке, пузыря на рынке нет и нет опасений, что он появится, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы безусловно внимательно следим за просрочкой по кредитам, по ипотеке тоже. На рынке ипотеки нет пузыря. У нас нет опасений, что он появится в обозримой перспективе, потому что были своевременно приняты меры", - сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.
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