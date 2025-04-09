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Набиуллина оценила ситуацию с просрочкой по ипотеке

Набиуллина оценила ситуацию с просрочкой по ипотеке - 09.04.2025, ПРАЙМ

Набиуллина оценила ситуацию с просрочкой по ипотеке

ЦБ РФ внимательно следит за просрочкой по ипотеке, пузыря на рынке нет и нет опасений, что он появится, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T13:38+0300

2025-04-09T13:38+0300

2025-04-09T13:47+0300

банк россии

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ внимательно следит за просрочкой по ипотеке, пузыря на рынке нет и нет опасений, что он появится, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы безусловно внимательно следим за просрочкой по кредитам, по ипотеке тоже. На рынке ипотеки нет пузыря. У нас нет опасений, что он появится в обозримой перспективе, потому что были своевременно приняты меры", - сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

https://1prime.ru/20250409/skhemy-856508094.html

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эльвира набиуллина