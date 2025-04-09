https://1prime.ru/20250409/turtsija-856493996.html

Турция стала одним из крупнейших мировых поставщиков лимонов

Турция стала одним из крупнейших мировых поставщиков лимонов - 09.04.2025, ПРАЙМ

Турция стала одним из крупнейших мировых поставщиков лимонов

Турция является одним из крупнейших мировых поставщиков лимонов и лаймов: в прошлом году она обеспечила зарубежные страны почти четвертью потребляемых... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T04:16+0300

2025-04-09T04:16+0300

2025-04-09T04:16+0300

экономика

мировая экономика

турция

узбекистан

испания

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856493996.jpg?1744161382

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Турция является одним из крупнейших мировых поставщиков лимонов и лаймов: в прошлом году она обеспечила зарубежные страны почти четвертью потребляемых цитрусовых, следует из анализа РИА Новости данных платформы ООН Comtrade и национальных статслужб крупнейших поставщиков этих фруктов в мире. Турция планировала на этой неделе приостановить экспорт лимонов из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса. Однако после встречи с экспортерами и фермерами власти решили отказаться от этих планов. Мировые экспортеры лимонов и лаймов, согласно данным платформы ООН Comtrade, в 2024 году поставили за рубеж 2,5 миллиона тонн цитрусовых. Турция заняла в рейтинге наиболее заметных экспортеров второе место - ее доля в общем объеме составила 22,9%. По этому показателю республика уступила лишь Испании (26,7% в общем экспорте). На третьем месте - Южная Африка с более скромными 11,1%. При этом годом ранее Турция занимала даже первое место, а Испания была лишь третьей после нее и Мексики - таким образом, власти республики не захотели дальше терять позиции в рейтинге крупнейших поставщиков кислого фрукта. В то же время среди первой двадцатки можно встретить целый перечень стран, которые вполне могли бы заместить в РФ выпавшие турецкие лимоны своими, если бы республика все-таки приостановила их вывоз. Это, например, Бразилия с долей в общем экспорте в 7%, Аргентина и Китай (по 6,5%), Индия (0,3%), Узбекистан (0,2%). "Помимо Турции, на российский рынок лимоны поставляют Узбекистан, Марокко, Египет, Аргентина, Бразилия, Мексика и даже Китай. Поэтому в этих странах отечественные трейдеры и торговые страны могли бы быстро нарастить закупки. Очевидное логистическое преимущество есть у Узбекистана - он из перечисленных государств ближе всех к нам расположен", - прокомментировал агентству независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

турция

узбекистан

испания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, турция, узбекистан, испания, оон