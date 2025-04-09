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В UBS оценили вероятность быстрого разрешения ситуации вокруг пошлин США - 09.04.2025, ПРАЙМ
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В UBS оценили вероятность быстрого разрешения ситуации вокруг пошлин США
В UBS оценили вероятность быстрого разрешения ситуации вокруг пошлин США - 09.04.2025, ПРАЙМ
В UBS оценили вероятность быстрого разрешения ситуации вокруг пошлин США
Генеральный директор банка UBS Серджио Эрмотти назвал низкой вероятность быстрого разрешения ситуации вокруг американских пошлин. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T02:24+0300
2025-04-09T02:24+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Генеральный директор банка UBS Серджио Эрмотти назвал низкой вероятность быстрого разрешения ситуации вокруг американских пошлин. "Никогда бы не подумал, что это настолько выйдет из-под контроля... Это (день введения пошлин, названный президентом США Дональдом Трампом "Днем освобождения" - ред.), скорее, был "День неопределенности". И она сохранится... Вероятность краткосрочных решений сократилась до 20-30%", - приводит его слова финансовое агентство AWP. Ранее глава минфина США Скотт Бессент заявил, что что переговоры с торговыми партнерами по вопросу пошлин будут напряженными и могут затянуться до июня. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры.
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мировая экономика, сша, москва, дональд трамп, ubs, минфин сша, минфин сша
Экономика, Мировая экономика, США, МОСКВА, Дональд Трамп, UBS, Минфин США, минфин США
02:24 09.04.2025
 
В UBS оценили вероятность быстрого разрешения ситуации вокруг пошлин США

Гендиректор UBS Эрмотти оценил вероятность быстрого разрешения ситуации вокруг пошлин США

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Генеральный директор банка UBS Серджио Эрмотти назвал низкой вероятность быстрого разрешения ситуации вокруг американских пошлин.
"Никогда бы не подумал, что это настолько выйдет из-под контроля... Это (день введения пошлин, названный президентом США Дональдом Трампом "Днем освобождения" - ред.), скорее, был "День неопределенности". И она сохранится... Вероятность краткосрочных решений сократилась до 20-30%", - приводит его слова финансовое агентство AWP.
Ранее глава минфина США Скотт Бессент заявил, что что переговоры с торговыми партнерами по вопросу пошлин будут напряженными и могут затянуться до июня.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАМОСКВАДональд ТрампUBSМинфин СШАминфин США
 
 
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