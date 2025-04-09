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На Западе раскрыли, как США симулируют недовольство Киевом

На Западе раскрыли, как США симулируют недовольство Киевом - 09.04.2025, ПРАЙМ

На Западе раскрыли, как США симулируют недовольство Киевом

США симулируют недовольство якобы неблагодарным киевским режимом в Украине. Таким мнением в социальной сети Х поделился военный аналитик из США Брайан Берлетик. | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T15:43+0300

2025-04-09T15:43+0300

2025-04-09T15:43+0300

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. США симулируют недовольство якобы неблагодарным киевским режимом в Украине. Таким мнением в социальной сети Х поделился военный аналитик из США Брайан Берлетик.По словам экс-морпеха, Америка начала войну на Украине и должна односторонним образом прекратить ее."Вместо этого они делают вид, будто помогают неблагодарному союзнику, а не используют их собственное творение для достижения своих внешнеполитических целей", — подчеркнул он.Ранее агентство Bloomberg передавало со ссылкой на источники, что визит украинской делегации, которая поедет в Вашингтон на переговоры по сделке о ресурсах, как ожидается, состоится с 11 по 12 апреля.

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