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На Западе раскрыли, как США симулируют недовольство Киевом
На Западе раскрыли, как США симулируют недовольство Киевом - 09.04.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, как США симулируют недовольство Киевом
США симулируют недовольство якобы неблагодарным киевским режимом в Украине. Таким мнением в социальной сети Х поделился военный аналитик из США Брайан Берлетик. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T15:43+0300
2025-04-09T15:43+0300
2025-04-09T15:43+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. США симулируют недовольство якобы неблагодарным киевским режимом в Украине. Таким мнением в социальной сети Х поделился военный аналитик из США Брайан Берлетик.По словам экс-морпеха, Америка начала войну на Украине и должна односторонним образом прекратить ее."Вместо этого они делают вид, будто помогают неблагодарному союзнику, а не используют их собственное творение для достижения своих внешнеполитических целей", — подчеркнул он.Ранее агентство Bloomberg передавало со ссылкой на источники, что визит украинской делегации, которая поедет в Вашингтон на переговоры по сделке о ресурсах, как ожидается, состоится с 11 по 12 апреля.
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украина, сша
На Западе раскрыли, как США симулируют недовольство Киевом
Берлетик: США симулируют недовольство Киевом, делая вид, что за ним стоят не они
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ.
США симулируют недовольство якобы неблагодарным киевским режимом в Украине. Таким мнением в социальной сети Х поделился
военный аналитик из США Брайан Берлетик.
По словам экс-морпеха, Америка начала войну на Украине и должна односторонним образом прекратить ее.
"Вместо этого они делают вид, будто помогают неблагодарному союзнику, а не используют их собственное творение для достижения своих внешнеполитических целей", — подчеркнул он.
Ранее агентство Bloomberg передавало со ссылкой на источники, что визит украинской делегации, которая поедет в Вашингтон на переговоры по сделке о ресурсах, как ожидается, состоится с 11 по 12 апреля.
На Украине расследуют утечку проекта сделки с США по ресурсам