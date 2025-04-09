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На Западе раскрыли, как США симулируют недовольство Киевом - 09.04.2025, ПРАЙМ
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На Западе раскрыли, как США симулируют недовольство Киевом
На Западе раскрыли, как США симулируют недовольство Киевом - 09.04.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, как США симулируют недовольство Киевом
США симулируют недовольство якобы неблагодарным киевским режимом в Украине. Таким мнением в социальной сети Х поделился военный аналитик из США Брайан Берлетик. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T15:43+0300
2025-04-09T15:43+0300
политика
украина
сша
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. США симулируют недовольство якобы неблагодарным киевским режимом в Украине. Таким мнением в социальной сети Х поделился военный аналитик из США Брайан Берлетик.По словам экс-морпеха, Америка начала войну на Украине и должна односторонним образом прекратить ее."Вместо этого они делают вид, будто помогают неблагодарному союзнику, а не используют их собственное творение для достижения своих внешнеполитических целей", — подчеркнул он.Ранее агентство Bloomberg передавало со ссылкой на источники, что визит украинской делегации, которая поедет в Вашингтон на переговоры по сделке о ресурсах, как ожидается, состоится с 11 по 12 апреля.
https://1prime.ru/20250405/ukraina-856410290.html
украина
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украина, сша
Политика, УКРАИНА, США
15:43 09.04.2025
 
На Западе раскрыли, как США симулируют недовольство Киевом

Берлетик: США симулируют недовольство Киевом, делая вид, что за ним стоят не они

© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter SaltВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter Salt
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. США симулируют недовольство якобы неблагодарным киевским режимом в Украине. Таким мнением в социальной сети Х поделился военный аналитик из США Брайан Берлетик.
По словам экс-морпеха, Америка начала войну на Украине и должна односторонним образом прекратить ее.
"Вместо этого они делают вид, будто помогают неблагодарному союзнику, а не используют их собственное творение для достижения своих внешнеполитических целей", — подчеркнул он.
Ранее агентство Bloomberg передавало со ссылкой на источники, что визит украинской делегации, которая поедет в Вашингтон на переговоры по сделке о ресурсах, как ожидается, состоится с 11 по 12 апреля.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2025
На Украине расследуют утечку проекта сделки с США по ресурсам
5 апреля, 11:45
 
ПолитикаУКРАИНАСША
 
 
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