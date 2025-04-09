https://1prime.ru/20250409/uregulirovanie-856532967.html

"Настал час". Зеленского призвали к решительным действиям

"Настал час". Зеленского призвали к решительным действиям - 09.04.2025, ПРАЙМ

"Настал час". Зеленского призвали к решительным действиям

В соцсети X главу киевского режима Владимира Зеленского призвали принять решительные меры по урегулированию украинского конфликта. | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T23:47+0300

2025-04-09T23:47+0300

2025-04-09T23:47+0300

политика

владимир зеленский

урегулирование

конфликт на украине

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В соцсети X главу киевского режима Владимира Зеленского призвали принять решительные меры по урегулированию украинского конфликта.Таким образом пользователи социальной сети прокомментировали очередные сетования Зеленского на удары ВС РФ.Пользователь с ником Ms. Magadonian дал главе киевского режима в последнее время уже ставший банальным совет: "Настал час сдаться".Ему вторил комментатор Gabe: "Ты знаешь, что тебе нужно делать: прикажи своим солдатам сложить оружие и возвращаться домой". Комментатор DrMojo призвал Зеленского к мужественности и здравомыслию: "Заключай сделку и не ной".Другой пользователь - с ником Wiz - попытался объяснить украинскому лидеру, что именно стоит на кону: "Либо мир, либо третья мировая война".При этом пользователь Stating The Obvious совместил призыв к миру с обвинениями: "Эта война должна была завершиться несколько недель назад. Кровь не на наших руках, а на твоих".

https://1prime.ru/20250408/zelenskiy-856491784.html

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владимир зеленский, урегулирование, конфликт на украине