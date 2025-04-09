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Азиатский банк развития повысил прогноз роста ВВП Узбекистана
Азиатский банк развития повысил прогноз роста ВВП Узбекистана - 09.04.2025, ПРАЙМ
Азиатский банк развития повысил прогноз роста ВВП Узбекистана
Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2025 году до 6,6% против 6,2%, ожидавшихся в сентябре прошлого года, сообщает... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T08:34+0300
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экономика
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 апр - ПРАЙМ. Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2025 году до 6,6% против 6,2%, ожидавшихся в сентябре прошлого года, сообщает представительство АБР в республике. "Согласно новому отчету Азиатского банка развития, ожидается, что экономический рост Узбекистана достигнет 6,6% в 2025 году", - говорится в сообщении представительства АБР для СМИ. Банк прогнозирует рост ВВП Узбекистана в 2026 году до 6,7%. По данным АБР, в 2024 году экономика Узбекистана выросла на 6,5%. По мнению экспертов АБР, инфляция в стране продолжит замедляться и достигнет 8% в 2025 году и 7% в 2026 году против 9,4% по итогам 2024 года. В банке считают, что одним из ключевых факторов, способствующих росту ВВП Узбекистана, стало ускорение роста в ключевых отраслях экономики, таких как промышленность и строительство. В январе Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2025 году на уровне 5,8%, которые он ожидал в октябре прошлого года. В декабре президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о параметрах госбюджета на 2025 год с учетом планируемого в текущем году роста ВВП на 6%. По данным официальной статистики, в прошлом году узбекистанская экономика выросла на 6,5%.
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узбекистан, абр
Экономика, УЗБЕКИСТАН, АБР
Азиатский банк развития повысил прогноз роста ВВП Узбекистана
АБР повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2025 году до 6,6%
ТАШКЕНТ, 9 апр - ПРАЙМ. Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2025 году до 6,6% против 6,2%, ожидавшихся в сентябре прошлого года, сообщает представительство АБР в республике.
"Согласно новому отчету Азиатского банка развития, ожидается, что экономический рост Узбекистана достигнет 6,6% в 2025 году", - говорится в сообщении представительства АБР для СМИ.
Банк прогнозирует рост ВВП Узбекистана в 2026 году до 6,7%. По данным АБР, в 2024 году экономика Узбекистана выросла на 6,5%.
По мнению экспертов АБР, инфляция в стране продолжит замедляться и достигнет 8% в 2025 году и 7% в 2026 году против 9,4% по итогам 2024 года. В банке считают, что одним из ключевых факторов, способствующих росту ВВП Узбекистана, стало ускорение роста в ключевых отраслях экономики, таких как промышленность и строительство.
В январе Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2025 году на уровне 5,8%, которые он ожидал в октябре прошлого года.
В декабре президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о параметрах госбюджета на 2025 год с учетом планируемого в текущем году роста ВВП на 6%. По данным официальной статистики, в прошлом году узбекистанская экономика выросла на 6,5%.
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