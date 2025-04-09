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Россияне стали активнее интересоваться поездками в Белоруссию - 09.04.2025, ПРАЙМ
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Россияне стали активнее интересоваться поездками в Белоруссию
Россияне стали активнее интересоваться поездками в Белоруссию - 09.04.2025, ПРАЙМ
Россияне стали активнее интересоваться поездками в Белоруссию
Туристы из России стали активнее интересоваться поездками в Белоруссию, спрос на экскурсионные туры на эту весну вырос в три раза, а на лето - в пять, сообщил... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T12:27+0300
2025-04-09T12:27+0300
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МИНСК, 9 апр - ПРАЙМ. Туристы из России стали активнее интересоваться поездками в Белоруссию, спрос на экскурсионные туры на эту весну вырос в три раза, а на лето - в пять, сообщил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. "По нашим оценкам, туристический поток между Россией и Белоруссией составляет уже 2 миллиона поездок. При этом спрос на поездки постоянно растет. Например, на экскурсионные туры в Беларусь он вырос в три раза на весенний период и в пять раз - на летний (по сравнению с годом ранее - ред.)", - сказал Вахруков выступая на Белорусско-российском туристическом конгрессе. Он уточнил, что сегодня в Белоруссию можно улететь из 20 субъектов РФ, а с 28 апреля стартуют еще и первые регулярные рейсы между Москвой и Могилевом. "В прошлом году активизировали сотрудничество Северного Кавказа с Белоруссией. В результате в апреле 2024 года было запущено воздушное авиасообщение с Махачкалой и Минеральными водами. Благодаря этому шагу уже более 15 тысяч белорусских туристов смогли посетить курорты Северного Кавказа", - добавил замминистра. Вахруков также сообщил, что с января вступили в силу соглашения о взаимном признании виз, и в ближайшее время иностранцы из 64 стран смогут оформить электронную визу как в Россию, так и в Белоруссию. Он подчеркнул, что многие российские туроператоры уже начали предлагать зарубежным гостям комбинированные туры с посещением двух стран.
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туризм, бизнес, россия, белоруссия, рф, минск
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, РФ, МИНСК
12:27 09.04.2025
 
Россияне стали активнее интересоваться поездками в Белоруссию

Вахруков: туристы из России стали активнее интересоваться поездками в Белоруссию

© РИА Новости . Андрей АлександровГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Андрей Александров
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МИНСК, 9 апр - ПРАЙМ. Туристы из России стали активнее интересоваться поездками в Белоруссию, спрос на экскурсионные туры на эту весну вырос в три раза, а на лето - в пять, сообщил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.
"По нашим оценкам, туристический поток между Россией и Белоруссией составляет уже 2 миллиона поездок. При этом спрос на поездки постоянно растет. Например, на экскурсионные туры в Беларусь он вырос в три раза на весенний период и в пять раз - на летний (по сравнению с годом ранее - ред.)", - сказал Вахруков выступая на Белорусско-российском туристическом конгрессе.
Он уточнил, что сегодня в Белоруссию можно улететь из 20 субъектов РФ, а с 28 апреля стартуют еще и первые регулярные рейсы между Москвой и Могилевом.
"В прошлом году активизировали сотрудничество Северного Кавказа с Белоруссией. В результате в апреле 2024 года было запущено воздушное авиасообщение с Махачкалой и Минеральными водами. Благодаря этому шагу уже более 15 тысяч белорусских туристов смогли посетить курорты Северного Кавказа", - добавил замминистра.
Вахруков также сообщил, что с января вступили в силу соглашения о взаимном признании виз, и в ближайшее время иностранцы из 64 стран смогут оформить электронную визу как в Россию, так и в Белоруссию. Он подчеркнул, что многие российские туроператоры уже начали предлагать зарубежным гостям комбинированные туры с посещением двух стран.
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