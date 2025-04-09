https://1prime.ru/20250409/vanukovo-856533346.html

В аэропорте "Внуково" сняли ограниения

В аэропорте "Внуково" сняли ограниения - 09.04.2025, ПРАЙМ

В аэропорте "Внуково" сняли ограниения

Аэропорт "Внуково" работает на прилет и вылет самолетов, сообщили в авиагавани. | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T23:57+0300

2025-04-09T23:57+0300

2025-04-09T23:57+0300

происшествия

аэропорт внуково

ограничения

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Аэропорт "Внуково" работает на прилет и вылет самолетов, сообщили в авиагавани. "Аэропорт "Внуково" работает на прилет и вылет с 23.05", - сообщила авиагавань. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

https://1prime.ru/20250409/aeroporty-856532534.html

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аэропорт внуково, ограничения