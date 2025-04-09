https://1prime.ru/20250409/vanukovo-856533346.html
В аэропорте "Внуково" сняли ограниения
В аэропорте "Внуково" сняли ограниения - 09.04.2025, ПРАЙМ
В аэропорте "Внуково" сняли ограниения
Аэропорт "Внуково" работает на прилет и вылет самолетов, сообщили в авиагавани. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T23:57+0300
2025-04-09T23:57+0300
2025-04-09T23:57+0300
происшествия
аэропорт внуково
ограничения
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Аэропорт "Внуково" работает на прилет и вылет самолетов, сообщили в авиагавани. "Аэропорт "Внуково" работает на прилет и вылет с 23.05", - сообщила авиагавань. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
https://1prime.ru/20250409/aeroporty-856532534.html
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аэропорт внуково, ограничения
Происшествия, аэропорт Внуково, ограничения
В аэропорте "Внуково" сняли ограниения
Аэропорт "Внуково" работает на прилет и вылет самолетов
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Аэропорт "Внуково" работает на прилет и вылет самолетов, сообщили в авиагавани.
"Аэропорт "Внуково" работает на прилет и вылет с 23.05", - сообщила авиагавань.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
В аэропортах Внуково и Калуги ввели ограничения