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В Венесуэле ввели режим экономического чрезвычайного положения

В Венесуэле ввели режим экономического чрезвычайного положения - 09.04.2025, ПРАЙМ

В Венесуэле ввели режим экономического чрезвычайного положения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении на 60 дней режима экономического чрезвычайного положения в стране. | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T03:18+0300

2025-04-09T03:18+0300

2025-04-09T03:18+0300

экономика

мировая экономика

венесуэла

николас мадуро

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МЕХИКО, 8 апр - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении на 60 дней режима экономического чрезвычайного положения в стране. "Чтобы всесторонне защитить все производственные секторы и гарантировать равновесие, гармонию, потенциал, устойчивость и восстановление перед лицом обстоятельств, с которыми сталкивается мир, сегодня, 8 апреля, я подписываю указ об экономическом чрезвычайном положении, который уполномочивает меня на два месяца действовать и осуществлять различные формы государственной политики", - сказал Мадуро, выступление которого транслировало правительство страны. Согласно указу, который передан вице-президенту для ратификации в парламенте, правительство планирует консолидировать налоговые сборы, установить механизмы госзакупок отечественной продукции в рамках импортозамещения и стимулировать внутренние и международные инвестиции. Срок действия документа составит 60 дней с момента публикации в официальном вестнике.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, венесуэла, николас мадуро