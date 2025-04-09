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В Венесуэле ввели режим экономического чрезвычайного положения - 09.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Венесуэле ввели режим экономического чрезвычайного положения
В Венесуэле ввели режим экономического чрезвычайного положения - 09.04.2025, ПРАЙМ
В Венесуэле ввели режим экономического чрезвычайного положения
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении на 60 дней режима экономического чрезвычайного положения в стране. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T03:18+0300
2025-04-09T03:18+0300
экономика
мировая экономика
венесуэла
николас мадуро
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МЕХИКО, 8 апр - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении на 60 дней режима экономического чрезвычайного положения в стране. "Чтобы всесторонне защитить все производственные секторы и гарантировать равновесие, гармонию, потенциал, устойчивость и восстановление перед лицом обстоятельств, с которыми сталкивается мир, сегодня, 8 апреля, я подписываю указ об экономическом чрезвычайном положении, который уполномочивает меня на два месяца действовать и осуществлять различные формы государственной политики", - сказал Мадуро, выступление которого транслировало правительство страны. Согласно указу, который передан вице-президенту для ратификации в парламенте, правительство планирует консолидировать налоговые сборы, установить механизмы госзакупок отечественной продукции в рамках импортозамещения и стимулировать внутренние и международные инвестиции. Срок действия документа составит 60 дней с момента публикации в официальном вестнике.
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мировая экономика, венесуэла, николас мадуро
Экономика, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, Николас Мадуро
03:18 09.04.2025
 
В Венесуэле ввели режим экономического чрезвычайного положения

Президент Венесуэлы Мадуро ввел на 60 дней режим экономического чрезвычайного положения

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МЕХИКО, 8 апр - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении на 60 дней режима экономического чрезвычайного положения в стране.
"Чтобы всесторонне защитить все производственные секторы и гарантировать равновесие, гармонию, потенциал, устойчивость и восстановление перед лицом обстоятельств, с которыми сталкивается мир, сегодня, 8 апреля, я подписываю указ об экономическом чрезвычайном положении, который уполномочивает меня на два месяца действовать и осуществлять различные формы государственной политики", - сказал Мадуро, выступление которого транслировало правительство страны.
Согласно указу, который передан вице-президенту для ратификации в парламенте, правительство планирует консолидировать налоговые сборы, установить механизмы госзакупок отечественной продукции в рамках импортозамещения и стимулировать внутренние и международные инвестиции.
Срок действия документа составит 60 дней с момента публикации в официальном вестнике.
 
ЭкономикаМировая экономикаВЕНЕСУЭЛАНиколас Мадуро
 
 
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