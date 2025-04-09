https://1prime.ru/20250409/venesuela-856493501.html
В Венесуэле ввели режим экономического чрезвычайного положения
В Венесуэле ввели режим экономического чрезвычайного положения - 09.04.2025, ПРАЙМ
В Венесуэле ввели режим экономического чрезвычайного положения
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении на 60 дней режима экономического чрезвычайного положения в стране. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T03:18+0300
2025-04-09T03:18+0300
2025-04-09T03:18+0300
экономика
мировая экономика
венесуэла
николас мадуро
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856493501.jpg?1744157938
МЕХИКО, 8 апр - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении на 60 дней режима экономического чрезвычайного положения в стране.
"Чтобы всесторонне защитить все производственные секторы и гарантировать равновесие, гармонию, потенциал, устойчивость и восстановление перед лицом обстоятельств, с которыми сталкивается мир, сегодня, 8 апреля, я подписываю указ об экономическом чрезвычайном положении, который уполномочивает меня на два месяца действовать и осуществлять различные формы государственной политики", - сказал Мадуро, выступление которого транслировало правительство страны.
Согласно указу, который передан вице-президенту для ратификации в парламенте, правительство планирует консолидировать налоговые сборы, установить механизмы госзакупок отечественной продукции в рамках импортозамещения и стимулировать внутренние и международные инвестиции.
Срок действия документа составит 60 дней с момента публикации в официальном вестнике.
венесуэла
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, венесуэла, николас мадуро
Экономика, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, Николас Мадуро
В Венесуэле ввели режим экономического чрезвычайного положения
Президент Венесуэлы Мадуро ввел на 60 дней режим экономического чрезвычайного положения
МЕХИКО, 8 апр - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении на 60 дней режима экономического чрезвычайного положения в стране.
"Чтобы всесторонне защитить все производственные секторы и гарантировать равновесие, гармонию, потенциал, устойчивость и восстановление перед лицом обстоятельств, с которыми сталкивается мир, сегодня, 8 апреля, я подписываю указ об экономическом чрезвычайном положении, который уполномочивает меня на два месяца действовать и осуществлять различные формы государственной политики", - сказал Мадуро, выступление которого транслировало правительство страны.
Согласно указу, который передан вице-президенту для ратификации в парламенте, правительство планирует консолидировать налоговые сборы, установить механизмы госзакупок отечественной продукции в рамках импортозамещения и стимулировать внутренние и международные инвестиции.
Срок действия документа составит 60 дней с момента публикации в официальном вестнике.