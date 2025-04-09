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Си Цзиньпин посетит Россию с отдельным визитом, заявили в Кремле - 09.04.2025, ПРАЙМ
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Си Цзиньпин посетит Россию с отдельным визитом, заявили в Кремле
Си Цзиньпин посетит Россию с отдельным визитом, заявили в Кремле - 09.04.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин посетит Россию с отдельным визитом, заявили в Кремле
Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с отдельным визитом помимо участия в торжествах по случаю 80-летия Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T12:41+0300
2025-04-09T12:41+0300
политика
россия
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с отдельным визитом помимо участия в торжествах по случаю 80-летия Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Будет отдельный визит Си Цзиньпина, но все вместе (лидеры приглашенных государств) будут присутствовать на мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы на военном параде", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о визите приглашенных лидеров ряда государств на празднование 80-летия Победы 9 мая.
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россия, китай, си цзиньпин
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Си Цзиньпин
12:41 09.04.2025
 
Си Цзиньпин посетит Россию с отдельным визитом, заявили в Кремле

Песков: Си Цзиньпин посетит РФ с отдельным визитом помимо празднования 80-летия Победы

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с отдельным визитом помимо участия в торжествах по случаю 80-летия Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Будет отдельный визит Си Цзиньпина, но все вместе (лидеры приглашенных государств) будут присутствовать на мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы на военном параде", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о визите приглашенных лидеров ряда государств на празднование 80-летия Победы 9 мая.
Председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
Си Цзиньпин отказался посетить саммит ЕС в Брюсселе, пишет FT
16 марта, 12:41
 
ПолитикаРОССИЯКИТАЙСи Цзиньпин
 
 
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