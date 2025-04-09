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Бразилия возвращает визы для туристов из США, Канады и Австралии - 09.04.2025, ПРАЙМ
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Бразилия возвращает визы для туристов из США, Канады и Австралии
Бразилия возвращает визы для туристов из США, Канады и Австралии - 09.04.2025, ПРАЙМ
Бразилия возвращает визы для туристов из США, Канады и Австралии
Бразилия возобновляет визовый режим для туристов из США, Канады и Австралии, однако правительство этой страны надеется на взаимное освобождение от виз и... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T22:34+0300
2025-04-09T22:34+0300
политика
бразилия
визовый режим
сша
австралия
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МЕХИКО, 9 апр - ПРАЙМ. Бразилия возобновляет визовый режим для туристов из США, Канады и Австралии, однако правительство этой страны надеется на взаимное освобождение от виз и продолжает переговоры, сообщил министр туризма Селсу Сабину. "Мы хотим, чтобы туристы из США, Канады и Австралии продолжали с легкостью приезжать в Бразилию! Мы работаем с МИД, чтобы максимально упростить процесс получения визы, гарантируя, что все будет быстро и просто. Мы продолжаем переговоры с США об освобождении бразильцев от визового режима, что позволит соблюдать принцип взаимности при посещении Бразилии гражданами США", - написал Сабину в своем блоге в Х, комментируя возвращение виз для этих стран. Подписанный в 2023 году указ 11.515 об отмене безвизового режима с Австралией, Канадой и США вступает в силу в четверг, 10 апреля. Согласно заявлению бразильского МИД, которое цитирует новостное агентство Agencia Brasil, визовый режим с этими странами восстанавливает принцип взаимности в бразильской миграционной политике и укрепляет позицию Бразилии на переговорах в отношении заключения новых двусторонних соглашений об отмене виз. Решение об этом было принято в мае 2023 года в связи с тем, что в этих странах для граждан Бразилии не действует безвизовый режим, а правительство Бразилии "не предоставляет одностороннего освобождения от гостевых виз". Инициатива по отмене визовых требований для туристов из Австралии, Канады, США и Японии принадлежала администрации предыдущего президента Жаира Болсонару (2019–2022 гг.), которая рассчитывала таким образом привлечь туристов из этих стран в Бразилию. Действующие власти указывают на незначительные результаты в этом отношении - в первый "безвизовый" год туристы из указанных стран составили 8,8% от общего числа, а 2024 году доля сократилась до 8,4%. За прошедший год Бразилию посетили 728 тысяч туристов из США, 96 тысяч из Канады и 52 тысячи из Австралии. Граждане Японии по-прежнему могут въезжать в Бразилию без визы, поскольку с 2023 года между странами действует соглашение о взаимной отмене виз.
https://1prime.ru/20250404/braziliya-856378281.html
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бразилия, визовый режим, сша, австралия
Политика, БРАЗИЛИЯ, Визовый режим, США, АВСТРАЛИЯ
22:34 09.04.2025
 
Бразилия возвращает визы для туристов из США, Канады и Австралии

Минтуризма: Бразилия возвращает визы для туристов из США, Канады и Австралии

Сильнейшее за 35 лет наводнение отмечено на севере Бразилии
Сильнейшее за 35 лет наводнение отмечено на севере Бразилии
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МЕХИКО, 9 апр - ПРАЙМ. Бразилия возобновляет визовый режим для туристов из США, Канады и Австралии, однако правительство этой страны надеется на взаимное освобождение от виз и продолжает переговоры, сообщил министр туризма Селсу Сабину.
"Мы хотим, чтобы туристы из США, Канады и Австралии продолжали с легкостью приезжать в Бразилию! Мы работаем с МИД, чтобы максимально упростить процесс получения визы, гарантируя, что все будет быстро и просто. Мы продолжаем переговоры с США об освобождении бразильцев от визового режима, что позволит соблюдать принцип взаимности при посещении Бразилии гражданами США", - написал Сабину в своем блоге в Х, комментируя возвращение виз для этих стран.
Подписанный в 2023 году указ 11.515 об отмене безвизового режима с Австралией, Канадой и США вступает в силу в четверг, 10 апреля.
Согласно заявлению бразильского МИД, которое цитирует новостное агентство Agencia Brasil, визовый режим с этими странами восстанавливает принцип взаимности в бразильской миграционной политике и укрепляет позицию Бразилии на переговорах в отношении заключения новых двусторонних соглашений об отмене виз. Решение об этом было принято в мае 2023 года в связи с тем, что в этих странах для граждан Бразилии не действует безвизовый режим, а правительство Бразилии "не предоставляет одностороннего освобождения от гостевых виз".
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Инициатива по отмене визовых требований для туристов из Австралии, Канады, США и Японии принадлежала администрации предыдущего президента Жаира Болсонару (2019–2022 гг.), которая рассчитывала таким образом привлечь туристов из этих стран в Бразилию. Действующие власти указывают на незначительные результаты в этом отношении - в первый "безвизовый" год туристы из указанных стран составили 8,8% от общего числа, а 2024 году доля сократилась до 8,4%.
За прошедший год Бразилию посетили 728 тысяч туристов из США, 96 тысяч из Канады и 52 тысячи из Австралии. Граждане Японии по-прежнему могут въезжать в Бразилию без визы, поскольку с 2023 года между странами действует соглашение о взаимной отмене виз.
 
ПолитикаБРАЗИЛИЯВизовый режимСШААВСТРАЛИЯ
 
 
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