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Бразилия возвращает визы для туристов из США, Канады и Австралии

Бразилия возвращает визы для туристов из США, Канады и Австралии - 09.04.2025, ПРАЙМ

Бразилия возвращает визы для туристов из США, Канады и Австралии

Бразилия возобновляет визовый режим для туристов из США, Канады и Австралии, однако правительство этой страны надеется на взаимное освобождение от виз и... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T22:34+0300

2025-04-09T22:34+0300

2025-04-09T22:34+0300

политика

бразилия

визовый режим

сша

австралия

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МЕХИКО, 9 апр - ПРАЙМ. Бразилия возобновляет визовый режим для туристов из США, Канады и Австралии, однако правительство этой страны надеется на взаимное освобождение от виз и продолжает переговоры, сообщил министр туризма Селсу Сабину. "Мы хотим, чтобы туристы из США, Канады и Австралии продолжали с легкостью приезжать в Бразилию! Мы работаем с МИД, чтобы максимально упростить процесс получения визы, гарантируя, что все будет быстро и просто. Мы продолжаем переговоры с США об освобождении бразильцев от визового режима, что позволит соблюдать принцип взаимности при посещении Бразилии гражданами США", - написал Сабину в своем блоге в Х, комментируя возвращение виз для этих стран. Подписанный в 2023 году указ 11.515 об отмене безвизового режима с Австралией, Канадой и США вступает в силу в четверг, 10 апреля. Согласно заявлению бразильского МИД, которое цитирует новостное агентство Agencia Brasil, визовый режим с этими странами восстанавливает принцип взаимности в бразильской миграционной политике и укрепляет позицию Бразилии на переговорах в отношении заключения новых двусторонних соглашений об отмене виз. Решение об этом было принято в мае 2023 года в связи с тем, что в этих странах для граждан Бразилии не действует безвизовый режим, а правительство Бразилии "не предоставляет одностороннего освобождения от гостевых виз". Инициатива по отмене визовых требований для туристов из Австралии, Канады, США и Японии принадлежала администрации предыдущего президента Жаира Болсонару (2019–2022 гг.), которая рассчитывала таким образом привлечь туристов из этих стран в Бразилию. Действующие власти указывают на незначительные результаты в этом отношении - в первый "безвизовый" год туристы из указанных стран составили 8,8% от общего числа, а 2024 году доля сократилась до 8,4%. За прошедший год Бразилию посетили 728 тысяч туристов из США, 96 тысяч из Канады и 52 тысячи из Австралии. Граждане Японии по-прежнему могут въезжать в Бразилию без визы, поскольку с 2023 года между странами действует соглашение о взаимной отмене виз.

https://1prime.ru/20250404/braziliya-856378281.html

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бразилия, визовый режим, сша, австралия