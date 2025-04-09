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Система ЦБ позволила защитить ресурсы России, заявил Володин - 09.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Система ЦБ позволила защитить ресурсы России, заявил Володин
Система ЦБ позволила защитить ресурсы России, заявил Володин - 09.04.2025, ПРАЙМ
Система ЦБ позволила защитить ресурсы России, заявил Володин
Система, которую создал Банк России, позволила защитить ресурсы РФ, его действия профессиональные и ответственные, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T16:25+0300
2025-04-09T16:25+0300
экономика
россия
вячеслав володин
госдума
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Система, которую создал Банк России, позволила защитить ресурсы РФ, его действия профессиональные и ответственные, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. Госдума на пленарном заседании в среду приняла к сведению годовой отчет Банка России, отражающий основные результаты его деятельности за 2024 год. "Но при этом ещё раз хочется подчеркнуть, что действия Центрального банка профессиональные, ответственные, и мы за короткое время вместе с вами, но это, в первую очередь, сделали вы, создали систему, которая позволила защитить ресурсы страны, сделать всё для того, чтобы платежи осуществлялись", - сказал Володин. Он добавил, что в непростое время Центральный банк и правительство РФ смогли сделать всё для того, чтобы защитить финансовую систему, сбережения граждан, чтобы развивалась экономика. Кроме того, Володин отметил, что ключевая ставка должна снижаться. "Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина - глава ЦБ РФ) , вы видите, во всех вопросах звучит тема, которую и вы поднимаете. Вы о ней говорите, вы ее не уводите на второй план. Это ключевая ставка. Учитывая тот опыт, которым вы обладаете, ваш коллектив, мы надеемся, что вы постараетесь сделать все для того, чтобы она у нас стала снижаться", - сказал Володин.
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россия, вячеслав володин, госдума
Экономика, РОССИЯ, Вячеслав Володин, Госдума
16:25 09.04.2025
 
Система ЦБ позволила защитить ресурсы России, заявил Володин

Володин: система, которую создал ЦБ, позволила защитить ресурсы России

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Система, которую создал Банк России, позволила защитить ресурсы РФ, его действия профессиональные и ответственные, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
Госдума на пленарном заседании в среду приняла к сведению годовой отчет Банка России, отражающий основные результаты его деятельности за 2024 год.
"Но при этом ещё раз хочется подчеркнуть, что действия Центрального банка профессиональные, ответственные, и мы за короткое время вместе с вами, но это, в первую очередь, сделали вы, создали систему, которая позволила защитить ресурсы страны, сделать всё для того, чтобы платежи осуществлялись", - сказал Володин.
Он добавил, что в непростое время Центральный банк и правительство РФ смогли сделать всё для того, чтобы защитить финансовую систему, сбережения граждан, чтобы развивалась экономика.
Кроме того, Володин отметил, что ключевая ставка должна снижаться.
"Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина - глава ЦБ РФ) , вы видите, во всех вопросах звучит тема, которую и вы поднимаете. Вы о ней говорите, вы ее не уводите на второй план. Это ключевая ставка. Учитывая тот опыт, которым вы обладаете, ваш коллектив, мы надеемся, что вы постараетесь сделать все для того, чтобы она у нас стала снижаться", - сказал Володин.
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ЭкономикаРОССИЯВячеслав ВолодинГосдума
 
 
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