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ВТБ и Т2 создали схему борьбы с телефонными мошенниками

ВТБ и Т2 создали схему борьбы с телефонными мошенниками - 09.04.2025, ПРАЙМ

ВТБ и Т2 создали схему борьбы с телефонными мошенниками

ВТБ и мобильный оператор Т2 создали схему борьбы с телефонными мошенниками - будут задерживать отправку смс для подтверждения входа клиента в онлайн-банк при... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T16:06+0300

2025-04-09T16:06+0300

2025-04-09T16:06+0300

мошенничество

банки

технологии

финансы

втб

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. ВТБ и мобильный оператор Т2 создали схему борьбы с телефонными мошенниками - будут задерживать отправку смс для подтверждения входа клиента в онлайн-банк при подозрительных звонках, сообщает банк. "T2 и ВТБ задержат отправку смс при подозрительных звонках... Если пользователи запросят код доступа в онлайн-банк во время телефонного разговора, оператор задержит смс. Когда бы она ни пришла – во время разговора или по окончании звонка, – информация в сообщении потеряет актуальность. Это позволит уменьшить риски для клиента при атаке злоумышленников", - говорится в сообщении. "Если клиент заказал эту смс во время телефонного разговора - возможно, на связи мошенники. С 1 июня операторы обязаны задерживать смс с кодами доступа на "Госуслуги", а мы с Т2 пошли дальше", - добавили в пресс-службе банка. Уточняется, что инициатива направлена на защиту самой уязвимой для обмана аудитории – клиентов старше 60 лет и молодых людей от 14 лет до 21 года. Мошенники под разными предлогами запугивают жертв, убеждая передать им коды из смс для доступа к аккаунту в "Госуслугах" или для входа в онлайн-банк, поясняет банк. "После этого на "Госуслугах" злоумышленники могут воспользоваться электронной подписью и взять кредит или микрозайм, оформить несколько eSIM-карт на имя жертвы, а в онлайн-банке – изменить пароль, подтвердить вывод средств или оформить кредиты", - говорится в пресс-релизе.

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банки, технологии, финансы, втб