https://1prime.ru/20250409/vuchich-856527357.html

Вучич назвал Макрона другом

Вучич назвал Макрона другом - 09.04.2025, ПРАЙМ

Вучич назвал Макрона другом

Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита во Францию заявил, что привез своему коллеге и другу Эммануэлю Макрону шесть бутылок сербского вина на их почти... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T19:42+0300

2025-04-09T19:42+0300

2025-04-09T19:43+0300

политика

александр вучич

визит

франция

эммануэль макрон

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БЕЛГРАД, 9 апр – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита во Францию заявил, что привез своему коллеге и другу Эммануэлю Макрону шесть бутылок сербского вина на их почти 30-ю встречу. Глава сербского государства прибыл в среду с визитом в Париж. Перед Елисейским дворцом его лично встретил Макрон, Вучич разместил в соцсетях фотографии сердечных рукопожатия и объятий с французским лидером. "Эммануэль и я встречались 28 раз. Мы – друзья. Я ему привез шесть бутылок вина, которые лично выбрал. Купил для него специальные бокалы "Прокупац" для нашего автохтонного сорта (винограда – ред.), чтобы показать. Потому что знаю, что он любит пробовать хорошие вина и у нас, сербов, есть хорошие вина. Он мне принес вина, о которых знает, что я их уважаю и люблю, мы друзья. Не только наши страны дружеские, но и мы лично. Когда с кем-то 30 раз разговариваете и задержитесь несколько раз до 3,4,5 часов утра, как вы думаете, какие это отношения?" - заявил Вучич сербским журналистам после разговора с французским лидером и предположил, что его как президента Сербии уважают в мире, потому что он "всегда говорит правду и не боится острых тем".

https://1prime.ru/20250315/makron-855820465.html

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александр вучич, визит, франция, эммануэль макрон