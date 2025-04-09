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Вучич назвал Макрона другом - 09.04.2025, ПРАЙМ
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Вучич назвал Макрона другом
Вучич назвал Макрона другом - 09.04.2025, ПРАЙМ
Вучич назвал Макрона другом
Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита во Францию заявил, что привез своему коллеге и другу Эммануэлю Макрону шесть бутылок сербского вина на их почти... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T19:42+0300
2025-04-09T19:43+0300
политика
александр вучич
визит
франция
эммануэль макрон
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БЕЛГРАД, 9 апр – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита во Францию заявил, что привез своему коллеге и другу Эммануэлю Макрону шесть бутылок сербского вина на их почти 30-ю встречу. Глава сербского государства прибыл в среду с визитом в Париж. Перед Елисейским дворцом его лично встретил Макрон, Вучич разместил в соцсетях фотографии сердечных рукопожатия и объятий с французским лидером. "Эммануэль и я встречались 28 раз. Мы – друзья. Я ему привез шесть бутылок вина, которые лично выбрал. Купил для него специальные бокалы "Прокупац" для нашего автохтонного сорта (винограда – ред.), чтобы показать. Потому что знаю, что он любит пробовать хорошие вина и у нас, сербов, есть хорошие вина. Он мне принес вина, о которых знает, что я их уважаю и люблю, мы друзья. Не только наши страны дружеские, но и мы лично. Когда с кем-то 30 раз разговариваете и задержитесь несколько раз до 3,4,5 часов утра, как вы думаете, какие это отношения?" - заявил Вучич сербским журналистам после разговора с французским лидером и предположил, что его как президента Сербии уважают в мире, потому что он "всегда говорит правду и не боится острых тем".
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александр вучич, визит, франция, эммануэль макрон
Политика, Александр Вучич, визит, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон
19:42 09.04.2025 (обновлено: 19:43 09.04.2025)
 
Вучич назвал Макрона другом

Вучич заявил, что привез своему другу Макрону шесть бутылок сербского вина

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк#Эммануэль Макрон
#Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БЕЛГРАД, 9 апр – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита во Францию заявил, что привез своему коллеге и другу Эммануэлю Макрону шесть бутылок сербского вина на их почти 30-ю встречу.
Глава сербского государства прибыл в среду с визитом в Париж. Перед Елисейским дворцом его лично встретил Макрон, Вучич разместил в соцсетях фотографии сердечных рукопожатия и объятий с французским лидером.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
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15 марта, 21:55
"Эммануэль и я встречались 28 раз. Мы – друзья. Я ему привез шесть бутылок вина, которые лично выбрал. Купил для него специальные бокалы "Прокупац" для нашего автохтонного сорта (винограда – ред.), чтобы показать. Потому что знаю, что он любит пробовать хорошие вина и у нас, сербов, есть хорошие вина. Он мне принес вина, о которых знает, что я их уважаю и люблю, мы друзья. Не только наши страны дружеские, но и мы лично. Когда с кем-то 30 раз разговариваете и задержитесь несколько раз до 3,4,5 часов утра, как вы думаете, какие это отношения?" - заявил Вучич сербским журналистам после разговора с французским лидером и предположил, что его как президента Сербии уважают в мире, потому что он "всегда говорит правду и не боится острых тем".
 
ПолитикаАлександр ВучичвизитФРАНЦИЯЭммануэль Макрон
 
 
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