https://1prime.ru/20250409/vvp-856523776.html

Эксперты объяснили, чем грозит миру затяжная торговая война США и Евросоюза

Эксперты объяснили, чем грозит миру затяжная торговая война США и Евросоюза - 09.04.2025, ПРАЙМ

Эксперты объяснили, чем грозит миру затяжная торговая война США и Евросоюза

Торговая война между США и Евросоюзом в случае принятия ею затяжного характера грозит миру падением ВВП, сообщила РИА Новости доцент кафедры политического... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T18:06+0300

2025-04-09T18:06+0300

2025-04-09T18:07+0300

экономика

торговая война

сша

ес

ввп

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/76263/86/762638657_0:84:2500:1490_1920x0_80_0_0_72de06ad86373da246a889a461570e06.jpg

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Торговая война между США и Евросоюзом в случае принятия ею затяжного характера грозит миру падением ВВП, сообщила РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Давыдова. "Глобальная торговая война призвана вынудить страны пойти на масштабные уступки США. Но она работает только для слабых игроков. Евросоюз и Китай ответили на массированный удар зеркальными мерами. Если торговая война между ЕС и США затянется, а это два крупнейших мировых производителя и потребителя, то это приведет к возможному падению мирового ВВП и рецессии", - полагает эксперт. Европейская политическая элита, как указывает Давыдова, рассчитывает на то, что электорат президента США Дональда Трампа начнет оказывать на него давление и требовать смягчить новую торговую политику в отношении партнеров из ЕС. На прошлой неделе Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из ЕС пошлина составляет 20%, а на сталь и алюминий с марта уже действует тариф в 25%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС готов к переговорам с США по пошлинам, и считает, что еще не поздно договориться, тем не менее пообещала принять ответные меры - на заседании в среду постоянные представители стран-членов Евросоюза утвердили свои тарифы. Дополнительные пошлины будут взиматься с 15 апреля. Другие детали пока не раскрываются. СМИ сообщали, что новые меры ЕС против США предусматривают введение пошлин в размере от 10 до 25% на сельхозпродукцию, в частности, табак и мясо птицы, а также мотоциклы, сталь и алюминий. Всего это может затронуть экспорт США в страны ЕС на общую сумму в 21 миллиард евро.

https://1prime.ru/20250409/mery-856518155.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

торговая война, сша, ес, ввп, экспертное мнение