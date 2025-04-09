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Эксперты объяснили, чем грозит миру затяжная торговая война США и Евросоюза
Эксперты объяснили, чем грозит миру затяжная торговая война США и Евросоюза - 09.04.2025, ПРАЙМ
Эксперты объяснили, чем грозит миру затяжная торговая война США и Евросоюза
Торговая война между США и Евросоюзом в случае принятия ею затяжного характера грозит миру падением ВВП, сообщила РИА Новости доцент кафедры политического... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T18:06+0300
2025-04-09T18:06+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Торговая война между США и Евросоюзом в случае принятия ею затяжного характера грозит миру падением ВВП, сообщила РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Давыдова. "Глобальная торговая война призвана вынудить страны пойти на масштабные уступки США. Но она работает только для слабых игроков. Евросоюз и Китай ответили на массированный удар зеркальными мерами. Если торговая война между ЕС и США затянется, а это два крупнейших мировых производителя и потребителя, то это приведет к возможному падению мирового ВВП и рецессии", - полагает эксперт. Европейская политическая элита, как указывает Давыдова, рассчитывает на то, что электорат президента США Дональда Трампа начнет оказывать на него давление и требовать смягчить новую торговую политику в отношении партнеров из ЕС. На прошлой неделе Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из ЕС пошлина составляет 20%, а на сталь и алюминий с марта уже действует тариф в 25%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС готов к переговорам с США по пошлинам, и считает, что еще не поздно договориться, тем не менее пообещала принять ответные меры - на заседании в среду постоянные представители стран-членов Евросоюза утвердили свои тарифы. Дополнительные пошлины будут взиматься с 15 апреля. Другие детали пока не раскрываются. СМИ сообщали, что новые меры ЕС против США предусматривают введение пошлин в размере от 10 до 25% на сельхозпродукцию, в частности, табак и мясо птицы, а также мотоциклы, сталь и алюминий. Всего это может затронуть экспорт США в страны ЕС на общую сумму в 21 миллиард евро.
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торговая война, сша, ес, ввп, экспертное мнение
Экономика, торговая война, США, ЕС, ВВП, экспертное мнение
Эксперты объяснили, чем грозит миру затяжная торговая война США и Евросоюза
Эксперт Давыдова: затяжная торговая война США и ЕС грозит миру падением ВВП
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Торговая война между США и Евросоюзом в случае принятия ею затяжного характера грозит миру падением ВВП, сообщила РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Давыдова.
"Глобальная торговая война призвана вынудить страны пойти на масштабные уступки США. Но она работает только для слабых игроков. Евросоюз и Китай ответили на массированный удар зеркальными мерами. Если торговая война между ЕС и США затянется, а это два крупнейших мировых производителя и потребителя, то это приведет к возможному падению мирового ВВП и рецессии", - полагает эксперт.
Европейская политическая элита, как указывает Давыдова, рассчитывает на то, что электорат президента США Дональда Трампа начнет оказывать на него давление и требовать смягчить новую торговую политику в отношении партнеров из ЕС.
На прошлой неделе Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из ЕС пошлина составляет 20%, а на сталь и алюминий с марта уже действует тариф в 25%.
В ЕС согласовали ответные меры на пошлины США на импорт стали и алюминия
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС готов к переговорам с США по пошлинам, и считает, что еще не поздно договориться, тем не менее пообещала принять ответные меры - на заседании в среду постоянные представители стран-членов Евросоюза утвердили свои тарифы. Дополнительные пошлины будут взиматься с 15 апреля. Другие детали пока не раскрываются.
СМИ сообщали, что новые меры ЕС против США предусматривают введение пошлин в размере от 10 до 25% на сельхозпродукцию, в частности, табак и мясо птицы, а также мотоциклы, сталь и алюминий. Всего это может затронуть экспорт США в страны ЕС на общую сумму в 21 миллиард евро.