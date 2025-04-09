Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ВТО объяснили последствия разделения мировой экономики на два блока - 09.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250409/vvp-856529949.html
В ВТО объяснили последствия разделения мировой экономики на два блока
В ВТО объяснили последствия разделения мировой экономики на два блока - 09.04.2025, ПРАЙМ
В ВТО объяснили последствия разделения мировой экономики на два блока
Разделение мировой экономики на два блока между США и КНР может привести к долгосрочному сокращению глобального ВВП почти на 7%, говорится в опубликованном... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T21:19+0300
2025-04-09T21:20+0300
экономика
вто
мировой ввп
сша
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/83431/06/834310611_0:180:3067:1905_1920x0_80_0_0_dbc6222a0c819464a8b099121b36ba54.jpg
ЖЕНЕВА, 9 апр – ПРАЙМ. Разделение мировой экономики на два блока между США и КНР может привести к долгосрочному сокращению глобального ВВП почти на 7%, говорится в опубликованном заявлении главы Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы на сайте организации. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%. "Особую обеспокоенность вызывает потенциальная фрагментация мировой торговли по геополитическим причинам. Разделение мировой экономики на два блока (США и КНР – ред.) может привести к долгосрочному сокращению реального мирового ВВП почти на 7%. Более того, переориентация торговли остается непосредственной и насущной угрозой, требующей скоординированных глобальных ответных мер. Мы настоятельно призываем всех членов ВТО решить эту проблему путем сотрудничества и диалога", - сказано в документе. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Госсовет КНР, в свою очередь, сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Трамп впоследствии пообещал ввести дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды.
https://1prime.ru/20250409/poshliny-856528845.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83431/06/834310611_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_768ee85d68d9112acdff69a57be7c7be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вто, мировой ввп, сша, китай
Экономика, ВТО, мировой ВВП, США, КИТАЙ
21:19 09.04.2025 (обновлено: 21:20 09.04.2025)
 
В ВТО объяснили последствия разделения мировой экономики на два блока

ВТО: разделение мировой экономики на два блока может привести к сокращению ВВП на 7%

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве.
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве. - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЖЕНЕВА, 9 апр – ПРАЙМ. Разделение мировой экономики на два блока между США и КНР может привести к долгосрочному сокращению глобального ВВП почти на 7%, говорится в опубликованном заявлении главы Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы на сайте организации.
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%.
"Особую обеспокоенность вызывает потенциальная фрагментация мировой торговли по геополитическим причинам. Разделение мировой экономики на два блока (США и КНР – ред.) может привести к долгосрочному сокращению реального мирового ВВП почти на 7%. Более того, переориентация торговли остается непосредственной и насущной угрозой, требующей скоординированных глобальных ответных мер. Мы настоятельно призываем всех членов ВТО решить эту проблему путем сотрудничества и диалога", - сказано в документе.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Барселона, Испания
Глава Банка Испании решил пересмотреть прогноз роста экономики
20:29
Госсовет КНР, в свою очередь, сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Трамп впоследствии пообещал ввести дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды.
 
ЭкономикаВТОмировой ВВПСШАКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала