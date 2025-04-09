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В Румынии отреагировали на высылку двух своих дипломатов из России
В Румынии отреагировали на высылку двух своих дипломатов из России - 09.04.2025, ПРАЙМ
В Румынии отреагировали на высылку двух своих дипломатов из России
Министерство иностранных дел Румынии заявило, что считает необоснованным решение Москвы выслать двух румынских дипломатов с территории России. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T21:46+0300
2025-04-09T21:46+0300
2025-04-09T21:46+0300
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КИШИНЕВ, 9 апр - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Румынии заявило, что считает необоснованным решение Москвы выслать двух румынских дипломатов с территории России. Ранее в среду МИД РФ сообщил, что Россия объявила персоной нон грата атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя. Данная мера является ответом на решение, ранее принятое румынской стороной. "Данная мера российской стороны необоснованна по отношению к положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - заявили журналистам в МИД Румынии. В Бухаресте признали, что это ответ на действия румынской стороны. Министерство иностранных дел в Бухаресте 5 марта объявило, что объявляет военного атташе посольства России, а также его заместителя персонами нон грата из-за чего им обоим следует немедленно покинуть Румынию.
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румыния, высылка дипломатов, россия
Политика, РУМЫНИЯ, высылка дипломатов, РОССИЯ
В Румынии отреагировали на высылку двух своих дипломатов из России
МИД Румынии назвал необоснованной высылку двух своих дипломатов из России
КИШИНЕВ, 9 апр - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Румынии заявило, что считает необоснованным решение Москвы выслать двух румынских дипломатов с территории России.
Ранее в среду МИД РФ сообщил, что Россия объявила персоной нон грата атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя. Данная мера является ответом на решение, ранее принятое румынской стороной.
"Данная мера российской стороны необоснованна по отношению к положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - заявили журналистам в МИД Румынии.
FT: Румыния и Болгария опасаются переговоров России и США по Черному морю
В Бухаресте признали, что это ответ на действия румынской стороны. Министерство иностранных дел в Бухаресте 5 марта объявило, что объявляет военного атташе посольства России, а также его заместителя персонами нон грата из-за чего им обоим следует немедленно покинуть Румынию.