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В США посоветовали срочно скупать гаджеты из-за пошлин на товары из Китая - 09.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250409/wired-856517226.html
В США посоветовали срочно скупать гаджеты из-за пошлин на товары из Китая
В США посоветовали срочно скупать гаджеты из-за пошлин на товары из Китая - 09.04.2025, ПРАЙМ
В США посоветовали срочно скупать гаджеты из-за пошлин на товары из Китая
Жителям США стоит поторопиться с покупкой ноутбуков, смартфонов и других электронных устройств, пока цены не выросли из-за введения 104-процентных импортных... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T16:03+0300
2025-04-09T16:03+0300
экономика
бизнес
технологии
китай
вашингтон
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Жителям США стоит поторопиться с покупкой ноутбуков, смартфонов и других электронных устройств, пока цены не выросли из-за введения 104-процентных импортных пошлин на китайские товары, сообщает журнал Wired со ссылкой на американского экономиста. По словам профессора управления цепочками поставок из Мичиганского государственного университета Джейсона Миллера, цены на электронику могут стремительно вырасти уже летом, поскольку компании начнут перекладывать издержки на потребителей. "Покупайте сейчас. Не ждите, в этом нет смысла", - заявил он в разговоре с Wired, добавив, что запасы у компаний ненадолго, и скачок цен возможен уже в июне-июле. Миллер пояснил, что при действующей ставке пошлины ноутбук, ранее стоивший 571 долларов, после увеличения таможенной стоимости может подорожать до 966 долларов, то есть почти на 70%. Как отмечает издание, электроника — одна из наиболее пострадавших отраслей, поскольку значительная часть ноутбуков, смартфонов и игровых приставок поступает в США именно из Китая. Кроме того, эксперт предупреждает, что подорожание коснется и других категорий товаров, а также приведет к сокращению ассортимента: производители будут завозить только самые прибыльные модели, пишет журнал.Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнял 3 апреля американский министр финансов Скотт Бессент. При этом Трамп пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если власти в Пекине не откажутся от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы.
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бизнес, технологии, китай, вашингтон
Экономика, Бизнес, Технологии, КИТАЙ, ВАШИНГТОН
16:03 09.04.2025
 
В США посоветовали срочно скупать гаджеты из-за пошлин на товары из Китая

Wired: жителям США стоит поторопиться с покупкой ноутбуков, пока цены не выросли

Флаг США
Флаг США
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Жителям США стоит поторопиться с покупкой ноутбуков, смартфонов и других электронных устройств, пока цены не выросли из-за введения 104-процентных импортных пошлин на китайские товары, сообщает журнал Wired со ссылкой на американского экономиста.
По словам профессора управления цепочками поставок из Мичиганского государственного университета Джейсона Миллера, цены на электронику могут стремительно вырасти уже летом, поскольку компании начнут перекладывать издержки на потребителей. "Покупайте сейчас. Не ждите, в этом нет смысла", - заявил он в разговоре с Wired, добавив, что запасы у компаний ненадолго, и скачок цен возможен уже в июне-июле.
Миллер пояснил, что при действующей ставке пошлины ноутбук, ранее стоивший 571 долларов, после увеличения таможенной стоимости может подорожать до 966 долларов, то есть почти на 70%.
Как отмечает издание, электроника — одна из наиболее пострадавших отраслей, поскольку значительная часть ноутбуков, смартфонов и игровых приставок поступает в США именно из Китая. Кроме того, эксперт предупреждает, что подорожание коснется и других категорий товаров, а также приведет к сокращению ассортимента: производители будут завозить только самые прибыльные модели, пишет журнал.
Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнял 3 апреля американский министр финансов Скотт Бессент. При этом Трамп пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если власти в Пекине не откажутся от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы.
Здание центрального банка Китая, Пекин - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
Китай подал иск в ВТО из-за повышения пошлин США
15:01
 
ЭкономикаБизнесТехнологииКИТАЙВАШИНГТОН
 
 
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