https://1prime.ru/20250409/yuan-856500413.html
Курс юаня в начале торгов повышается до 11,71 рубля
Курс юаня в начале торгов повышается до 11,71 рубля - 09.04.2025, ПРАЙМ
Курс юаня в начале торгов повышается до 11,71 рубля
Курс китайской валюты в начале торговой сессии прибавляет до 11,71 рубля, следует из данных Московской биржи. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T10:21+0300
2025-04-09T10:21+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии прибавляет до 11,71 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 9 копеек, до 11,71 рубля.
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рынки, москва
Курс юаня в начале торгов повышается до 11,71 рубля
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже повысился до 11,71 рубля
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии прибавляет до 11,71 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 9 копеек, до 11,71 рубля.
Ряд крупных российских банков понизили ставки по вкладам в рублях и юанях