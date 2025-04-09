https://1prime.ru/20250409/yuan-856500413.html

Курс юаня в начале торгов повышается до 11,71 рубля

Курс юаня в начале торгов повышается до 11,71 рубля - 09.04.2025, ПРАЙМ

Курс юаня в начале торгов повышается до 11,71 рубля

Курс китайской валюты в начале торговой сессии прибавляет до 11,71 рубля, следует из данных Московской биржи. | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T10:21+0300

2025-04-09T10:21+0300

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рынки

москва

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии прибавляет до 11,71 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 9 копеек, до 11,71 рубля.

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