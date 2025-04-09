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Задержанной во Франции сотруднице МИД РФ вернули личные вещи
Задержанной во Франции сотруднице МИД РФ вернули личные вещи - 09.04.2025, ПРАЙМ
Задержанной во Франции сотруднице МИД РФ вернули личные вещи
Посольство РФ в Париже добилось возврата личных вещей задержанной французскими пограничниками сотрудницы российского МИД, сообщили в диппредставительстве. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T19:13+0300
2025-04-09T19:13+0300
2025-04-09T19:13+0300
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ПАРИЖ, 9 апр – ПРАЙМ. Посольство РФ в Париже добилось возврата личных вещей задержанной французскими пограничниками сотрудницы российского МИД, сообщили в диппредставительстве. "С первых минут после задержания пограничной полицией Франции в парижском аэропорту Шарль-де-Голль сотрудницы МИД России посольство предпринимало все необходимые шаги для ее вызволения и защиты ее прав и интересов. Благодаря не прерывавшейся в течение суток работе посольства с французскими властями, прежде всего с МИД Франции, а также действиям нашего консульского сотрудника непосредственно в аэропорту, добились освобождения нашей коллеги. Полиция вернула ей личные вещи, в сопровождении российского консула она покинула аэропорт", - сообщили в посольстве. Шестого апреля в аэропорту "Пари — Шарль-де-Голль" французской пограничной службой без объяснения причин была задержана сотрудница МИД РФ, у неё были изъяты компьютер и телефон, а направленный в аэропорт сотрудник российского консульства ожидал практически 7 часов допуска к коллеге, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что Москва не оставит без последствий действия французской стороны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание сотрудницы МИД РФ во Франции непозволительно, недопустимо и противоречит обязательствам властей в Париже по Венской конвенции. Он отметил, что это еще больше усугубляет и без того испорченные французскими властями отношения с РФ.
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Происшествия, ФРАНЦИЯ, задержание, МИД РФ
Задержанной во Франции сотруднице МИД РФ вернули личные вещи
Посольство РФ: задержанной во Франции сотруднице МИД РФ вернули личные вещи
ПАРИЖ, 9 апр – ПРАЙМ. Посольство РФ в Париже добилось возврата личных вещей задержанной французскими пограничниками сотрудницы российского МИД, сообщили в диппредставительстве.
"С первых минут после задержания пограничной полицией Франции в парижском аэропорту Шарль-де-Голль сотрудницы МИД России посольство предпринимало все необходимые шаги для ее вызволения и защиты ее прав и интересов. Благодаря не прерывавшейся в течение суток работе посольства с французскими властями, прежде всего с МИД Франции, а также действиям нашего консульского сотрудника непосредственно в аэропорту, добились освобождения нашей коллеги. Полиция вернула ей личные вещи, в сопровождении российского консула она покинула аэропорт", - сообщили в посольстве.
Захарова высказалась о гумпомощи Франции и Дании
Шестого апреля в аэропорту "Пари — Шарль-де-Голль" французской пограничной службой без объяснения причин была задержана сотрудница МИД РФ, у неё были изъяты компьютер и телефон, а направленный в аэропорт сотрудник российского консульства ожидал практически 7 часов допуска к коллеге, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что Москва не оставит без последствий действия французской стороны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание сотрудницы МИД РФ во Франции непозволительно, недопустимо и противоречит обязательствам властей в Париже по Венской конвенции. Он отметил, что это еще больше усугубляет и без того испорченные французскими властями отношения с РФ.