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Задержанной во Франции сотруднице МИД РФ вернули личные вещи - 09.04.2025, ПРАЙМ
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Задержанной во Франции сотруднице МИД РФ вернули личные вещи
Задержанной во Франции сотруднице МИД РФ вернули личные вещи - 09.04.2025, ПРАЙМ
Задержанной во Франции сотруднице МИД РФ вернули личные вещи
Посольство РФ в Париже добилось возврата личных вещей задержанной французскими пограничниками сотрудницы российского МИД, сообщили в диппредставительстве. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T19:13+0300
2025-04-09T19:13+0300
происшествия
франция
задержание
мид рф
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ПАРИЖ, 9 апр – ПРАЙМ. Посольство РФ в Париже добилось возврата личных вещей задержанной французскими пограничниками сотрудницы российского МИД, сообщили в диппредставительстве. "С первых минут после задержания пограничной полицией Франции в парижском аэропорту Шарль-де-Голль сотрудницы МИД России посольство предпринимало все необходимые шаги для ее вызволения и защиты ее прав и интересов. Благодаря не прерывавшейся в течение суток работе посольства с французскими властями, прежде всего с МИД Франции, а также действиям нашего консульского сотрудника непосредственно в аэропорту, добились освобождения нашей коллеги. Полиция вернула ей личные вещи, в сопровождении российского консула она покинула аэропорт", - сообщили в посольстве. Шестого апреля в аэропорту "Пари — Шарль-де-Голль" французской пограничной службой без объяснения причин была задержана сотрудница МИД РФ, у неё были изъяты компьютер и телефон, а направленный в аэропорт сотрудник российского консульства ожидал практически 7 часов допуска к коллеге, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что Москва не оставит без последствий действия французской стороны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание сотрудницы МИД РФ во Франции непозволительно, недопустимо и противоречит обязательствам властей в Париже по Венской конвенции. Он отметил, что это еще больше усугубляет и без того испорченные французскими властями отношения с РФ.
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франция, задержание, мид рф
Происшествия, ФРАНЦИЯ, задержание, МИД РФ
19:13 09.04.2025
 
Задержанной во Франции сотруднице МИД РФ вернули личные вещи

Посольство РФ: задержанной во Франции сотруднице МИД РФ вернули личные вещи

© fotolia.com / Tatjana Brila%Флаг Франции
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© fotolia.com / Tatjana Brila
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ПАРИЖ, 9 апр – ПРАЙМ. Посольство РФ в Париже добилось возврата личных вещей задержанной французскими пограничниками сотрудницы российского МИД, сообщили в диппредставительстве.
"С первых минут после задержания пограничной полицией Франции в парижском аэропорту Шарль-де-Голль сотрудницы МИД России посольство предпринимало все необходимые шаги для ее вызволения и защиты ее прав и интересов. Благодаря не прерывавшейся в течение суток работе посольства с французскими властями, прежде всего с МИД Франции, а также действиям нашего консульского сотрудника непосредственно в аэропорту, добились освобождения нашей коллеги. Полиция вернула ей личные вещи, в сопровождении российского консула она покинула аэропорт", - сообщили в посольстве.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
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Вчера, 22:13
Шестого апреля в аэропорту "Пари — Шарль-де-Голль" французской пограничной службой без объяснения причин была задержана сотрудница МИД РФ, у неё были изъяты компьютер и телефон, а направленный в аэропорт сотрудник российского консульства ожидал практически 7 часов допуска к коллеге, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что Москва не оставит без последствий действия французской стороны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание сотрудницы МИД РФ во Франции непозволительно, недопустимо и противоречит обязательствам властей в Париже по Венской конвенции. Он отметил, что это еще больше усугубляет и без того испорченные французскими властями отношения с РФ.
 
ПроисшествияФРАНЦИЯзадержаниеМИД РФ
 
 
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