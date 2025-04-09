https://1prime.ru/20250409/zakharova-856496694.html

Захарова назвала инструмент политики США, вызывающий шок в других странах

Захарова назвала инструмент политики США, вызывающий шок в других странах - 09.04.2025, ПРАЙМ

Захарова назвала инструмент политики США, вызывающий шок в других странах

Пошлины и тарифы - это традиционный инструмент американской политики, но они вызывают шок в других странах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T08:22+0300

2025-04-09T08:22+0300

2025-04-09T08:26+0300

экономика

сша

мария захарова

мид рф

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Пошлины и тарифы - это традиционный инструмент американской политики, но они вызывают шок в других странах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "За сутки американские и ответные тарифы ещё подросли. Торг нешуточный. Для Штатов это один из традиционных способов ведения дел. Для многих стран - шок", - написала она в своем Telegram-канале. При этом Захарова опубликовала видео с подборкой речи ведущих аукционов из США, которую трудно разработать из-за ее скорости.

https://1prime.ru/20250409/politico-856496275.html

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сша, мария захарова, мид рф