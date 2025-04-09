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Захарова назвала инструмент политики США, вызывающий шок в других странах - 09.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250409/zakharova-856496694.html
Захарова назвала инструмент политики США, вызывающий шок в других странах
Захарова назвала инструмент политики США, вызывающий шок в других странах - 09.04.2025, ПРАЙМ
Захарова назвала инструмент политики США, вызывающий шок в других странах
Пошлины и тарифы - это традиционный инструмент американской политики, но они вызывают шок в других странах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T08:22+0300
2025-04-09T08:26+0300
экономика
сша
мария захарова
мид рф
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Пошлины и тарифы - это традиционный инструмент американской политики, но они вызывают шок в других странах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "За сутки американские и ответные тарифы ещё подросли. Торг нешуточный. Для Штатов это один из традиционных способов ведения дел. Для многих стран - шок", - написала она в своем Telegram-канале. При этом Захарова опубликовала видео с подборкой речи ведущих аукционов из США, которую трудно разработать из-за ее скорости.
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сша, мария захарова, мид рф
Экономика, США, Мария Захарова, МИД РФ
08:22 09.04.2025 (обновлено: 08:26 09.04.2025)
 
Захарова назвала инструмент политики США, вызывающий шок в других странах

Захарова: пошлины и тарифы стали традиционным инструментом политики США

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Пошлины и тарифы - это традиционный инструмент американской политики, но они вызывают шок в других странах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"За сутки американские и ответные тарифы ещё подросли. Торг нешуточный. Для Штатов это один из традиционных способов ведения дел. Для многих стран - шок", - написала она в своем Telegram-канале.
При этом Захарова опубликовала видео с подборкой речи ведущих аукционов из США, которую трудно разработать из-за ее скорости.
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
СМИ: ЕС рассматривает возможность введения ответных пошлин против США
08:07
 
ЭкономикаСШАМария ЗахароваМИД РФ
 
 
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