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Захарова иронично высказалась о тарифной войне между США и КНР
Захарова иронично высказалась о тарифной войне между США и КНР - 09.04.2025, ПРАЙМ
Захарова иронично высказалась о тарифной войне между США и КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать введение новых тарифов США, в том числе в отношении населённых... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T13:01+0300
2025-04-09T13:01+0300
2025-04-09T13:01+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать введение новых тарифов США, в том числе в отношении населённых пингвинами и тюленями островов Херд и Макдональд, задала вопрос: где все были раньше, когда элиты США относились к заселённым людьми территориям, как к местам, где проживают только тюлени и пингвины. "Мне хочется спросить у всех тех, кто сейчас либо с усмешкой, либо с недопониманием комментирует введение американских пошлин в отношении тех территорий, который населены только тюленями и пингвинами: а где же все были раньше, когда много лет, если не десятилетий США относились к заселённым людьми территориям, странам, государствам как к местам, где проживают только тюлени и пингвины?" - сказала она в ходе брифинга. Она добавила, что, к сожалению, это идеология многих представителей американских элит - относиться, как к тюленям и пингвинам, к людям, не видя проблем, трагедий, не осознавая, какое разрушение они наносят своими незаконными, нелегитимными, а порой даже преступными телодвижениями, санкциями, торговыми войнами. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила увеличение импортных пошлин на товары из Китая, уточнив, что они заработают с начала среды по местному времени. Как сообщал телеканал Fox News, США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%.
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мировая экономика, сша, китай, мария захарова
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, Мария Захарова
Захарова иронично высказалась о тарифной войне между США и КНР
Захарова: Москва озабочена тарифной войной США и КНР, будут приняты меры
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать введение новых тарифов США, в том числе в отношении населённых пингвинами и тюленями островов Херд и Макдональд, задала вопрос: где все были раньше, когда элиты США относились к заселённым людьми территориям, как к местам, где проживают только тюлени и пингвины.
"Мне хочется спросить у всех тех, кто сейчас либо с усмешкой, либо с недопониманием комментирует введение американских пошлин в отношении тех территорий, который населены только тюленями и пингвинами: а где же все были раньше, когда много лет, если не десятилетий США относились к заселённым людьми территориям, странам, государствам как к местам, где проживают только тюлени и пингвины?" - сказала она в ходе брифинга.
Она добавила, что, к сожалению, это идеология многих представителей американских элит - относиться, как к тюленям и пингвинам, к людям, не видя проблем, трагедий, не осознавая, какое разрушение они наносят своими незаконными, нелегитимными, а порой даже преступными телодвижениями, санкциями, торговыми войнами.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила увеличение импортных пошлин на товары из Китая, уточнив, что они заработают с начала среды по местному времени. Как сообщал телеканал Fox News, США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%.
FT: порты США забиты новыми иностранными автомобилями из-за пошлин