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В Эстонии узаконили право топить подозрительные суда, пишет AFP - 09.04.2025, ПРАЙМ
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В Эстонии узаконили право топить подозрительные суда, пишет AFP
В Эстонии узаконили право топить подозрительные суда, пишет AFP - 09.04.2025, ПРАЙМ
В Эстонии узаконили право топить подозрительные суда, пишет AFP
Парламент Эстонии принял законопроект, который наделит силы обороны и ВМС страны правом применять силу к любым судам, подозреваемым в намерении повредить... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T22:38+0300
2025-04-09T22:38+0300
политика
эстония
законопроект
подозрение
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Парламент Эстонии принял законопроект, который наделит силы обороны и ВМС страны правом применять силу к любым судам, подозреваемым в намерении повредить подводные кабели и иные эстонские объекты инфраструктуры, и в крайнем случае их топить, передает агентство France Presse. "Парламент Эстонии в среду одобрил законопроект, призванный укрепить безопасность страны на море, разрешив военным применять силу против любого судна, атакующего важные военно-морские объекты или инфраструктуру", - говорится в публикации Агентство подчеркивает, что законопроект вступит в силу только после подписания президентом и обнародования. Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре был поврежден электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждала, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что финские власти не опровергли сообщения СМИ о том, что следствие не нашло следов причастности России к инциденту с кабелем EstLink 2, а версия о "российском следе" инспирирована как повод для наращивания присутствия НАТО в Балтийском море. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.
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эстония, законопроект, подозрение
Политика, ЭСТОНИЯ, законопроект, подозрение
22:38 09.04.2025
 
В Эстонии узаконили право топить подозрительные суда, пишет AFP

AFP: в Эстонии приняли законопроект о праве военных топить подозрительные суда

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© CC BY 2.0 / Felipe Ernesto
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Парламент Эстонии принял законопроект, который наделит силы обороны и ВМС страны правом применять силу к любым судам, подозреваемым в намерении повредить подводные кабели и иные эстонские объекты инфраструктуры, и в крайнем случае их топить, передает агентство France Presse.
"Парламент Эстонии в среду одобрил законопроект, призванный укрепить безопасность страны на море, разрешив военным применять силу против любого судна, атакующего важные военно-морские объекты или инфраструктуру", - говорится в публикации
Агентство подчеркивает, что законопроект вступит в силу только после подписания президентом и обнародования.
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре был поврежден электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждала, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Таллин, Эстония
В Эстонии утвердил закон о разрыве связей ЭПХЦ с РПЦ, сообщили СМИ
18:33
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что финские власти не опровергли сообщения СМИ о том, что следствие не нашло следов причастности России к инциденту с кабелем EstLink 2, а версия о "российском следе" инспирирована как повод для наращивания присутствия НАТО в Балтийском море.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.
 
ПолитикаЭСТОНИЯзаконопроектподозрение
 
 
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