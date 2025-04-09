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Зеленский продолжил выпады в адрес Китая о военнопленных - 09.04.2025, ПРАЙМ
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Зеленский продолжил выпады в адрес Китая о военнопленных
Зеленский продолжил выпады в адрес Китая о военнопленных - 09.04.2025, ПРАЙМ
Зеленский продолжил выпады в адрес Китая о военнопленных
Владимир Зеленский в ходе выступления перед украинской прессой продолжил выпады в адрес Китая с заявлениями об участии китайских граждан в конфликте на Украине, | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T22:02+0300
2025-04-09T22:02+0300
политика
владимир зеленский
китай
пленные
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ходе выступления перед украинской прессой продолжил выпады в адрес Китая с заявлениями об участии китайских граждан в конфликте на Украине, несмотря на опровержения Пекина. Ранее Зеленский заявил, что ВСУ якобы взяли в плен двух граждан Китая. Позже глава украинского ведомства Андрей Сибига сообщил, что украинский МИД вызвал временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал безосновательными сообщения о якобы китайских солдатах на Украине. "Мы собираем информацию, считаем, что их больше, намного… Воюют они на территории Украины", - приводит слова Зеленского украинский телеканал "Общественное" в материале на своем сайте. Представитель МИД КНР Линь Цзянь ранее назвал безосновательными сообщения о якобы китайских солдатах, сражающихся за Россию на Украине. Он отметил, что "позиция Китая в украинском вопросе отчетлива и ясна, получила широкое признание международного сообщества". При этом Линь Цзянь сообщил, что у него нет информации по обсуждению с украинской стороной вопроса китайских военнослужащих. Представитель МИД подчеркнул, что "правительство Китая всегда требует от своих граждан держаться подальше от районов вооруженных конфликтов и избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме".
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владимир зеленский, китай, пленные
Политика, Владимир Зеленский, КИТАЙ, пленные
22:02 09.04.2025
 
Зеленский продолжил выпады в адрес Китая о военнопленных

Зеленский, несмотря на опровержение, продолжил выпады в адрес КНР о военнопленных

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ходе выступления перед украинской прессой продолжил выпады в адрес Китая с заявлениями об участии китайских граждан в конфликте на Украине, несмотря на опровержения Пекина.
Ранее Зеленский заявил, что ВСУ якобы взяли в плен двух граждан Китая. Позже глава украинского ведомства Андрей Сибига сообщил, что украинский МИД вызвал временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал безосновательными сообщения о якобы китайских солдатах на Украине.
"Мы собираем информацию, считаем, что их больше, намного… Воюют они на территории Украины", - приводит слова Зеленского украинский телеканал "Общественное" в материале на своем сайте.
Представитель МИД КНР Линь Цзянь ранее назвал безосновательными сообщения о якобы китайских солдатах, сражающихся за Россию на Украине. Он отметил, что "позиция Китая в украинском вопросе отчетлива и ясна, получила широкое признание международного сообщества".
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Вчера, 23:16
При этом Линь Цзянь сообщил, что у него нет информации по обсуждению с украинской стороной вопроса китайских военнослужащих. Представитель МИД подчеркнул, что "правительство Китая всегда требует от своих граждан держаться подальше от районов вооруженных конфликтов и избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме".
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийКИТАЙпленные
 
 
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