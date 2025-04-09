https://1prime.ru/20250409/zelenskiy-856530814.html

Зеленский продолжил выпады в адрес Китая о военнопленных

Зеленский продолжил выпады в адрес Китая о военнопленных - 09.04.2025, ПРАЙМ

Зеленский продолжил выпады в адрес Китая о военнопленных

Владимир Зеленский в ходе выступления перед украинской прессой продолжил выпады в адрес Китая с заявлениями об участии китайских граждан в конфликте на Украине, | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T22:02+0300

2025-04-09T22:02+0300

2025-04-09T22:02+0300

политика

владимир зеленский

китай

пленные

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ходе выступления перед украинской прессой продолжил выпады в адрес Китая с заявлениями об участии китайских граждан в конфликте на Украине, несмотря на опровержения Пекина. Ранее Зеленский заявил, что ВСУ якобы взяли в плен двух граждан Китая. Позже глава украинского ведомства Андрей Сибига сообщил, что украинский МИД вызвал временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал безосновательными сообщения о якобы китайских солдатах на Украине. "Мы собираем информацию, считаем, что их больше, намного… Воюют они на территории Украины", - приводит слова Зеленского украинский телеканал "Общественное" в материале на своем сайте. Представитель МИД КНР Линь Цзянь ранее назвал безосновательными сообщения о якобы китайских солдатах, сражающихся за Россию на Украине. Он отметил, что "позиция Китая в украинском вопросе отчетлива и ясна, получила широкое признание международного сообщества". При этом Линь Цзянь сообщил, что у него нет информации по обсуждению с украинской стороной вопроса китайских военнослужащих. Представитель МИД подчеркнул, что "правительство Китая всегда требует от своих граждан держаться подальше от районов вооруженных конфликтов и избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме".

https://1prime.ru/20250408/zelenskiy-856491784.html

китай

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владимир зеленский, китай, пленные