https://1prime.ru/20250409/zhile-856507997.html
Набиуллина оценила темпы продажи жилья в России
Набиуллина оценила темпы продажи жилья в России - 09.04.2025, ПРАЙМ
Набиуллина оценила темпы продажи жилья в России
Продажи жилья в России остаются на приемлемом уровне - это позволяет застройщикам запускать новые проекты, хотя масштабы запуска и уменьшились, заявила глава ЦБ | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T13:03+0300
2025-04-09T13:03+0300
2025-04-09T13:17+0300
банк россии
недвижимость
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0c/855703520_0:3:2969:1673_1920x0_80_0_0_b72549c3054587c70c32998a689cb5d6.jpg
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Продажи жилья в России остаются на приемлемом уровне - это позволяет застройщикам запускать новые проекты, хотя масштабы запуска и уменьшились, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."По нашей оценке, продажи жилья остаются на приемлемом уровне, который позволяет застройщикам завершить начатые проекты, запускать новые, хотя масштабы запуска новых проектов, конечно, уменьшились", - сказала Набиуллина."Такое снижение закономерно после нескольких лет, когда безадресная льготная ипотека накачивала спрос и разгоняла цены", - добавила она.
https://1prime.ru/20250409/skhemy-856508094.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0c/855703520_103:0:2832:2047_1920x0_80_0_0_525a85d3e19821470cc0e1687d846464.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость
Банк России, Недвижимость
Набиуллина оценила темпы продажи жилья в России
Набиуллина: продажи жилья в России остаются на приемлемом уровне
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Продажи жилья в России остаются на приемлемом уровне - это позволяет застройщикам запускать новые проекты, хотя масштабы запуска и уменьшились, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"По нашей оценке, продажи жилья остаются на приемлемом уровне, который позволяет застройщикам завершить начатые проекты, запускать новые, хотя масштабы запуска новых проектов, конечно, уменьшились", - сказала Набиуллина.
"Такое снижение закономерно после нескольких лет, когда безадресная льготная ипотека накачивала спрос и разгоняла цены", - добавила она.
Глава ЦБ рассказала о ситуации со схемами "заниженных" ставок по ипотеке