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Набиуллина оценила темпы продажи жилья в России

Набиуллина оценила темпы продажи жилья в России - 09.04.2025, ПРАЙМ

Набиуллина оценила темпы продажи жилья в России

Продажи жилья в России остаются на приемлемом уровне - это позволяет застройщикам запускать новые проекты, хотя масштабы запуска и уменьшились, заявила глава ЦБ | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T13:03+0300

2025-04-09T13:03+0300

2025-04-09T13:17+0300

банк россии

недвижимость

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Продажи жилья в России остаются на приемлемом уровне - это позволяет застройщикам запускать новые проекты, хотя масштабы запуска и уменьшились, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."По нашей оценке, продажи жилья остаются на приемлемом уровне, который позволяет застройщикам завершить начатые проекты, запускать новые, хотя масштабы запуска новых проектов, конечно, уменьшились", - сказала Набиуллина."Такое снижение закономерно после нескольких лет, когда безадресная льготная ипотека накачивала спрос и разгоняла цены", - добавила она.

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недвижимость