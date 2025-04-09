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Набиуллина оценила темпы продажи жилья в России - 09.04.2025, ПРАЙМ
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Набиуллина оценила темпы продажи жилья в России
Набиуллина оценила темпы продажи жилья в России - 09.04.2025, ПРАЙМ
Набиуллина оценила темпы продажи жилья в России
Продажи жилья в России остаются на приемлемом уровне - это позволяет застройщикам запускать новые проекты, хотя масштабы запуска и уменьшились, заявила глава ЦБ | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T13:03+0300
2025-04-09T13:17+0300
банк россии
недвижимость
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Продажи жилья в России остаются на приемлемом уровне - это позволяет застройщикам запускать новые проекты, хотя масштабы запуска и уменьшились, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."По нашей оценке, продажи жилья остаются на приемлемом уровне, который позволяет застройщикам завершить начатые проекты, запускать новые, хотя масштабы запуска новых проектов, конечно, уменьшились", - сказала Набиуллина."Такое снижение закономерно после нескольких лет, когда безадресная льготная ипотека накачивала спрос и разгоняла цены", - добавила она.
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недвижимость
Банк России, Недвижимость
13:03 09.04.2025 (обновлено: 13:17 09.04.2025)
 
Набиуллина оценила темпы продажи жилья в России

Набиуллина: продажи жилья в России остаются на приемлемом уровне

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Продажи жилья в России остаются на приемлемом уровне - это позволяет застройщикам запускать новые проекты, хотя масштабы запуска и уменьшились, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"По нашей оценке, продажи жилья остаются на приемлемом уровне, который позволяет застройщикам завершить начатые проекты, запускать новые, хотя масштабы запуска новых проектов, конечно, уменьшились", - сказала Набиуллина.
"Такое снижение закономерно после нескольких лет, когда безадресная льготная ипотека накачивала спрос и разгоняла цены", - добавила она.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
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