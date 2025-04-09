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Золото дорожает перед публикацией протокола ФРС США
Золото дорожает перед публикацией протокола ФРС США - 09.04.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает перед публикацией протокола ФРС США
Стоимость золота поднимается в среду утром перед публикацией протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T09:04+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается в среду утром перед публикацией протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. По состоянию на 8.54 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 43,04 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,44%, до 3 033,24 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,73% - до 29,902 доллара за унцию. В это время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,79%, до 102,16 пункта. Ослабление доллара может увеличивать спрос на драгоценный металл держателей других валют. В среду будет опубликован протокол прошедшего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, который может содержать сигналы относительно дальнейшей монетарной политики регулятора.
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рынки, торги, сша, москва, comex
Экономика, Рынки, Торги, США, МОСКВА, Comex
Золото дорожает перед публикацией протокола ФРС США
Стоимость золота поднимается перед публикацией протокола ФРС США
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается в среду утром перед публикацией протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.54 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 43,04 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,44%, до 3 033,24 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,73% - до 29,902 доллара за унцию.
В это время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,79%, до 102,16 пункта. Ослабление доллара может увеличивать спрос на драгоценный металл держателей других валют.
В среду будет опубликован протокол прошедшего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, который может содержать сигналы относительно дальнейшей монетарной политики регулятора.
Золото дорожает после трех дней снижения