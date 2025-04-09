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Золото дорожает на опасениях торговых войн
Золото дорожает на опасениях торговых войн - 09.04.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает на опасениях торговых войн
Стоимость золота как актива-убежища подскакивает более чем на 3% ввиду начала процесса эскалации импортных пошлин в США и других странах, следует из данных... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T17:28+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота как актива-убежища подскакивает более чем на 3% ввиду начала процесса эскалации импортных пошлин в США и других странах, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 17.22 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 106,24 доллара, или на 3,56%, до 3 096,44 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 2,44% - до 30,41 доллара за унцию. Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг импортных пошлин. Президент США Дональд Трамп ещё в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США повысили импортную пошлину на товары из Китая до 104%. В ответ Китай с 10 апреля увеличит дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%, передало телевидение страны ранее в среду. "Восстановление цены на золото отражает растущее беспокойство инвесторов по поводу угроз пошлин и потенциального изменения норм мировой торговли", - цитирует агентство Блумберг стратега по иностранной валюте Oversea-Chinese Banking Corp. Кристофера Вона (Christopher Wong). Он добавил, что золотые слитки остаются хорошим средством защиты от неопределенности в мировой экономике. Позднее в среду будет опубликован протокол прошедшего заседания Федеральной резервной системы США. Инвесторы рассчитывают получить дополнительные сведения относительно будущей политики регулятора, ожидания относительно которой могут отразиться на котировках фьючерсов на золото.
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рынки, торги, сша, китай
Экономика, Рынки, Торги, США, КИТАЙ
Золото дорожает на опасениях торговых войн
Золото подскакивает более чем на 3% на фоне эскалации импортных пошлин в США
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота как актива-убежища подскакивает более чем на 3% ввиду начала процесса эскалации импортных пошлин в США и других странах, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 17.22 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 106,24 доллара, или на 3,56%, до 3 096,44 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 2,44% - до 30,41 доллара за унцию.
Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг импортных пошлин. Президент США Дональд Трамп ещё в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США повысили импортную пошлину на товары из Китая до 104%. В ответ Китай с 10 апреля увеличит дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%, передало телевидение страны ранее в среду.
"Восстановление цены на золото отражает растущее беспокойство инвесторов по поводу угроз пошлин и потенциального изменения норм мировой торговли", - цитирует агентство Блумберг стратега по иностранной валюте Oversea-Chinese Banking Corp. Кристофера Вона (Christopher Wong). Он добавил, что золотые слитки остаются хорошим средством защиты от неопределенности в мировой экономике.
Позднее в среду будет опубликован протокол прошедшего заседания Федеральной резервной системы США. Инвесторы рассчитывают получить дополнительные сведения относительно будущей политики регулятора, ожидания относительно которой могут отразиться на котировках фьючерсов на золото.
Цены на золото уверенно идут вверх