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Золото дорожает на опасениях торговых войн

Золото дорожает на опасениях торговых войн - 09.04.2025, ПРАЙМ

Золото дорожает на опасениях торговых войн

Стоимость золота как актива-убежища подскакивает более чем на 3% ввиду начала процесса эскалации импортных пошлин в США и других странах, следует из данных... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T17:28+0300

2025-04-09T17:28+0300

2025-04-09T17:28+0300

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота как актива-убежища подскакивает более чем на 3% ввиду начала процесса эскалации импортных пошлин в США и других странах, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 17.22 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 106,24 доллара, или на 3,56%, до 3 096,44 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 2,44% - до 30,41 доллара за унцию. Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг импортных пошлин. Президент США Дональд Трамп ещё в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США повысили импортную пошлину на товары из Китая до 104%. В ответ Китай с 10 апреля увеличит дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%, передало телевидение страны ранее в среду. "Восстановление цены на золото отражает растущее беспокойство инвесторов по поводу угроз пошлин и потенциального изменения норм мировой торговли", - цитирует агентство Блумберг стратега по иностранной валюте Oversea-Chinese Banking Corp. Кристофера Вона (Christopher Wong). Он добавил, что золотые слитки остаются хорошим средством защиты от неопределенности в мировой экономике. Позднее в среду будет опубликован протокол прошедшего заседания Федеральной резервной системы США. Инвесторы рассчитывают получить дополнительные сведения относительно будущей политики регулятора, ожидания относительно которой могут отразиться на котировках фьючерсов на золото.

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