https://1prime.ru/20250410/-bosch-856553068.html

Концерн Bosch решил закрыть две фабрики в Германии, сообщил профсоюз

Концерн Bosch решил закрыть две фабрики в Германии, сообщил профсоюз - 10.04.2025, ПРАЙМ

Концерн Bosch решил закрыть две фабрики в Германии, сообщил профсоюз

Немецкий концерн Bosch планирует закрыть к 2026 году две фабрики своего подразделения Bosch Power Tools в Германии, решение затронет более 500 сотрудников,... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T14:25+0300

2025-04-10T14:25+0300

2025-04-10T14:27+0300

экономика

германия

bosch

фабрики

закрытие

сотрудники

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/15/847559169_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_711a4ed49ceda9f5b705a7e6a4ff1481.jpg

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Немецкий концерн Bosch планирует закрыть к 2026 году две фабрики своего подразделения Bosch Power Tools в Германии, решение затронет более 500 сотрудников, профсоюз IG Metall не готов мириться с этим, говорится в его заявлении. "Руководство компании 9 апреля проинформировало персонал о том, что заводы в Лайнфельдене в (немецкой федеральной земле – ред.) Баден-Вюртемберг и Зебнице в (федеральной земле – ред.) Саксонии должны быть закрыты к концу 2026 года. В Лайнфельдене это затронет 230 человек, в Зебнице - 270 человек", - сообщает профсоюз. Председатель производственного совета фабрики в Лайнфельде Карин Зольда назвала планы "бесстыдством по отношению к работникам". С критикой решения выступил и IG Metall. "Мы не будем мириться с этим шагом, мы будем бороться и вносить альтернативные предложения", - заявил представитель профсоюза Макс Ципф. Одновременно подразделение компании планирует расширить производство в Венгрии и Китае, рассчитывая на снижение расходов на рабочую силу. Bosch Power Tools – подразделение немецкого инженерного и технологического концерна Bosch, которое производит электроинструменты, измерительную технику и садовые инструменты. На его предприятиях по всему миру заняты более 18 тысяч человек. Ранее концерн Bosch анонсировал введение мер жесткой экономии. Компания объявила о намерении сократить более 7 тысяч рабочих мест и начала переводить некоторых сотрудников на неполную рабочую неделю.

https://1prime.ru/20250116/volkswagen-854265767.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, bosch, фабрики, закрытие, сотрудники