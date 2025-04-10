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"Аэрофлот" предупредил о мошеннических звонках от лица авиакомпании

"Аэрофлот" предупредил о мошеннических звонках от лица авиакомпании - 10.04.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" предупредил о мошеннических звонках от лица авиакомпании

Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила пассажиров о новой мошеннической схеме: злоумышленники звонят или пишут от лица компании и предлагают оформить билет по... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T15:31+0300

2025-04-10T15:31+0300

2025-04-10T15:31+0300

мошенничество

бизнес

аэрофлот

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила пассажиров о новой мошеннической схеме: злоумышленники звонят или пишут от лица компании и предлагают оформить билет по субсидированным или "плоским" тарифам либо приглашают принять участие в опросе за вознаграждение, сообщили в компании. "Аэрофлот предупреждает клиентов и партнеров о выявленных случаях мошеннических действий злоумышленников, которые звонят или пишут в мессенджеры и на электронную почту от лица авиакомпании. Клиенту предлагают оформить билет по субсидированным или "плоским" тарифам, приглашают принять участие в опросе за вознаграждение, предлагают партнерство и т.п", - сообщили в авиакомпании. Там добавили, что пассажирам "предлагают перейти по ссылке на онлайн-анкету или видеоконференцию, либо просят назвать код доступа из смс". Авиакомпания напомнила, что купить билет можно только при личном обращении в контакт-центр, офисы собственных продаж или уполномоченные агентства, либо на официальном сайте. Сотрудники авиакомпании никогда по собственной инициативе не звонят пассажирам, чтобы предложить оформить перевозку в рамках каких-либо акций и определенных категорий билетов. Во время маркетинговых исследований пассажирам не присылают ссылки и цифровые коды доступа. "Если вы получили сомнительный телефонный звонок или сообщение, не передавайте свои персональные данные, не переходите по ссылкам и не называйте мошенникам никаких кодов. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки злоумышленников!", - добавили в "Аэрофлоте".

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бизнес, аэрофлот