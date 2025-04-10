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МИД Казахстана назвал один из наиболее важных проектов с Россией

МИД Казахстана назвал один из наиболее важных проектов с Россией - 10.04.2025, ПРАЙМ

МИД Казахстана назвал один из наиболее важных проектов с Россией

Одним из важных проектов между Казахстаном и Россией станет строительство АЭС, сказал министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу. | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T12:31+0300

2025-04-10T12:31+0300

2025-04-10T12:31+0300

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АЛМА-АТА, 10 апр - ПРАЙМ. Одним из важных проектов между Казахстаном и Россией станет строительство АЭС, сказал министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу. "Одним из важных проектов обещает быть строительство атомной электростанции в Казахстане. Надеюсь, наши коллеги... проведут соответствующую работу", - сказал Нуртлеу на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, перечисляя предстоящие совместные события с участием двух стран. В четверг Лавров прибыл в Алма-Ату, где в пятницу примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ и встрече руководителей дипведомств России и стран Центральной Азии.

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казахстан

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россия, казахстан, сергей лавров, мид рф