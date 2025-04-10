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МИД Казахстана назвал один из наиболее важных проектов с Россией
МИД Казахстана назвал один из наиболее важных проектов с Россией - 10.04.2025, ПРАЙМ
МИД Казахстана назвал один из наиболее важных проектов с Россией
Одним из важных проектов между Казахстаном и Россией станет строительство АЭС, сказал министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T12:31+0300
2025-04-10T12:31+0300
2025-04-10T12:31+0300
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АЛМА-АТА, 10 апр - ПРАЙМ. Одним из важных проектов между Казахстаном и Россией станет строительство АЭС, сказал министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу. "Одним из важных проектов обещает быть строительство атомной электростанции в Казахстане. Надеюсь, наши коллеги... проведут соответствующую работу", - сказал Нуртлеу на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, перечисляя предстоящие совместные события с участием двух стран. В четверг Лавров прибыл в Алма-Ату, где в пятницу примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ и встрече руководителей дипведомств России и стран Центральной Азии.
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россия, казахстан, сергей лавров, мид рф
Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Сергей Лавров, МИД РФ
МИД Казахстана назвал один из наиболее важных проектов с Россией
Нуртлеу: одним из важных проектов между Казахстаном и РФ станет строительство АЭС
АЛМА-АТА, 10 апр - ПРАЙМ. Одним из важных проектов между Казахстаном и Россией станет строительство АЭС, сказал министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу.
"Одним из важных проектов обещает быть строительство атомной электростанции в Казахстане. Надеюсь, наши коллеги... проведут соответствующую работу", - сказал Нуртлеу на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, перечисляя предстоящие совместные события с участием двух стран.
В четверг Лавров прибыл в Алма-Ату, где в пятницу примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ и встрече руководителей дипведомств России и стран Центральной Азии.
Казахстан планирует продлить запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа