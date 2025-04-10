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Каллас признала, что ряд стран ЕС все еще против использования активов РФ - 10.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Каллас признала, что ряд стран ЕС все еще против использования активов РФ
Каллас признала, что ряд стран ЕС все еще против использования активов РФ - 10.04.2025, ПРАЙМ
Каллас признала, что ряд стран ЕС все еще против использования активов РФ
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что некоторые европейские страны все еще выступают против использования замороженных российских активов, однако не... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T09:17+0300
2025-04-10T09:17+0300
экономика
россия
кая каллас
ес
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что некоторые европейские страны все еще выступают против использования замороженных российских активов, однако не ответила прямо на вопрос, какие именно. "Если говорить об использовании замороженных российских активов, мы ведем обсуждения с 27 странами-членами. Мы готовимся, так как существуют определенные риски, и нужно найти пути снизить эти риски. Плюс некоторые страны решительно против этого. Не могу называть имена, вы можете прочитать об этом в СМИ, это не сложно понять", - сказала Каллас в интервью эстонской телерадиокомпании ERR. При этом она отметила, что, например, в Бельгии чувствуют наибольший риск, так как там находится больше всего активов в ЕС. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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россия, кая каллас, ес
Экономика, РОССИЯ, Кая Каллас, ЕС
09:17 10.04.2025
 
Каллас признала, что ряд стран ЕС все еще против использования активов РФ

Каллас признала, что ряд стран ЕС все еще против использования активов России

© CC BY 4.0 / European Union 2024Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© CC BY 4.0 / European Union 2024
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что некоторые европейские страны все еще выступают против использования замороженных российских активов, однако не ответила прямо на вопрос, какие именно.
"Если говорить об использовании замороженных российских активов, мы ведем обсуждения с 27 странами-членами. Мы готовимся, так как существуют определенные риски, и нужно найти пути снизить эти риски. Плюс некоторые страны решительно против этого. Не могу называть имена, вы можете прочитать об этом в СМИ, это не сложно понять", - сказала Каллас в интервью эстонской телерадиокомпании ERR.
При этом она отметила, что, например, в Бельгии чувствуют наибольший риск, так как там находится больше всего активов в ЕС.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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ЭкономикаРОССИЯКая КалласЕС
 
 
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