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Акционеры Globaltrans утвердили продажу активов группы фонду "Трансатлант"

Акционеры Globaltrans утвердили продажу активов группы фонду "Трансатлант" - 10.04.2025, ПРАЙМ

Акционеры Globaltrans утвердили продажу активов группы фонду "Трансатлант"

Акционеры железнодорожного оператора Globaltrans утвердили продажу активов группы российской "КСП Капитал Управление Активами", управляющей закрытым паевым... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T15:40+0300

2025-04-10T15:40+0300

2025-04-10T15:53+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Акционеры железнодорожного оператора Globaltrans утвердили продажу активов группы российской "КСП Капитал Управление Активами", управляющей закрытым паевым инвестиционным фондом "Трансатлант", за 766,8 миллиона долларов, сообщил железнодорожный оператор."Одобрить: продажу компанией 100% доли участия в ООО "БалтТрансСервис", 100% доли участия в ООО "ГТИ Менеджмент", 100% акций АО "Новая перевозочная компания", 100% акций АО "Уральская вагоноремонтная компания" и 100% акций Adaptive Capital Ltd… и все права, связанные с активами, обществу с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" Д.У. закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Трансатлант", – говорится в сообщении."Совокупная покупная цена за активы и уступку составляет 766 768 514 долларов США. Указанная совокупная покупная цена является окончательной, изменению не подлежит ", - говорится в сообщении.В Globaltrans уточнили, что покупатель выплатит сумму в российских рублях. В частности, покупная доля в БТС оценена в 247,9 миллиона долларов, ГТИМ – в 136,4 миллиона долларов, НПК – в 260,3 миллиона долларов, УВК – в 8,7 миллиона доллара, Adaptive Capital – в 1 доллар."Компания намерена распределить все или почти все средства, полученные от продажи, в качестве специальных дивидендов. Любое такое распределение, включая его размер и соответствующую дату, на которую определяются акционеры, имеющие право на получение дивидендов, зависит от принятия решения советом директоров компании", – добавили в компании.Globaltrans - одна из ведущих групп в сфере грузовых железнодорожных перевозок, которая работает через свои дочерние компании в России и странах СНГ. Акции Globaltrans торгуются на международной бирже Астаны (AIX). Free float, по озвученным компанией в начале марта данным, составляет около 25%. Актуальной информации о составе акционеров группа в последнее время не раскрывала.

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бизнес, финансы, москва, сша, globaltrans