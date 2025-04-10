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Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Распадской" - 10.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250410/aktsii-856543713.html
Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Распадской"
Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Распадской" - 10.04.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Распадской"
Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций "Распадской", следует из сообщения торговой площадки. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T10:28+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций "Распадской", следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 10.04.2025, 10-03 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 257.0) и диапазона оценки рыночных рисков (до 276.134 руб., эквивалентно ставке 21.25%) ценной бумаги RASP (Распадская)", - говорится в сообщении. К 10.17 мск акции "Распадской" растут на 2,29%, до 243,40 рубля. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
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акции, рынки, торги, москва, распадская
Экономика, Акции, Рынки, Торги, МОСКВА, Распадская
10:28 10.04.2025
 
Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Распадской"

Мосбиржа повысила границу ценового коридора и оценки акций "Распадской"

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций "Распадской", следует из сообщения торговой площадки.
"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 10.04.2025, 10-03 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 257.0) и диапазона оценки рыночных рисков (до 276.134 руб., эквивалентно ставке 21.25%) ценной бумаги RASP (Распадская)", - говорится в сообщении.
К 10.17 мск акции "Распадской" растут на 2,29%, до 243,40 рубля.
Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.
При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов
Вчера, 14:15
 
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