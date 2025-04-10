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Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Распадской"

Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Распадской" - 10.04.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Распадской"

Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций "Распадской", следует из сообщения торговой площадки. | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T10:28+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций "Распадской", следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 10.04.2025, 10-03 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 257.0) и диапазона оценки рыночных рисков (до 276.134 руб., эквивалентно ставке 21.25%) ценной бумаги RASP (Распадская)", - говорится в сообщении. К 10.17 мск акции "Распадской" растут на 2,29%, до 243,40 рубля. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.

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