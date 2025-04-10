https://1prime.ru/20250410/aktsii-856565386.html

Российский рынок акций по итогам торгов продемонстрировал значимый рост

Российский рынок акций по итогам торгов продемонстрировал значимый рост - 10.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций по итогам торгов продемонстрировал значимый рост

Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга вырос на 4,29%, следует из данных Московской биржи. | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T18:58+0300

2025-04-10T18:58+0300

2025-04-10T18:58+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга вырос на 4,29%, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 4,29% - до 2764,28 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 4,76%, до 1109,51 пункта, долларовый РТС - на 5,61%, до 1024,29 пункта.

https://1prime.ru/20250409/aktsii-856526402.html

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, российский рынок акций, рост