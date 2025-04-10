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Российский рынок акций растет ускоренными темпами

Российский рынок акций растет ускоренными темпами - 10.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет ускоренными темпами

Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост днем четверга из-за паузы в ведении импортных пошлин США для 75 стран на 90 дней, следует из данных торгов и | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T14:48+0300

2025-04-10T14:48+0300

2025-04-10T14:48+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост днем четверга из-за паузы в ведении импортных пошлин США для 75 стран на 90 дней, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 14.35 мск подскакивает на 4,13%, до 2 760,23 пункта. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что в отношении более 75 стран немедленно приостанавливается введение "зеркальных" пошлин на 90 дней, так как эти страны не стали принимать ответных мер. Индекс Мосбиржи растет, отыгрывая общее существенное улучшение глобальной фондовой и сырьевой конъюнктуры, отмечает Кристина Гудым из ФГ "Финам". "Поводом для всплеска оптимизма на рынках стала объявленная президентом США Дональдом Трампом отсрочка введения для многих стран жестких зеркальных пошлин. Это позволяет рассчитывать на то, что ситуация в торговой сфере все же будет развиваться не по наихудшему сценарию. На таком фоне цены на нефть продемонстрировали существенный отскок накануне, а сегодня заметно дорожают промышленные металлы, что оказывает дополнительную поддержку отечественным акциям", - поясняет она. Отечественные инвесторы также умеренно позитивно восприняли вышедшие вчера вечером данные, указавшие на некоторое замедление недельной инфляции в стране, это позволяет надеяться, что Банк России в обозримом будущем все же сможет приступить к смягчению кредитно-денежной политики, добавила она. ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости — акции "Фармсинтеза" (+9,06%), "Абрау Дюрсо" (+4,1%), "СПБ биржи" (+3,35%), "Русснефти" (+2,78%), "Распадской" (+2,19%). В лидерах снижения котировок — акции ПИКа (-5,93%), расписки Ozon (-2,82%), акции "Селигдара" (-2,50%), ММК (-2,31%), а также "Северстали" (-3,93%). "Котировки "Северстали" могли оказаться под давлением на фоне вчерашнего заявления о намерении инвестировать в текущем году 58 миллиардов рублей в экологические проекты. В целом акции черной металлургии падают из-за снижения биржевых цен на металлы", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. ПРОГНОЗЫ "Российский рынок оценивает потенциальное влияние широких импортных пошлин со стороны США. Хотя России в списке стран, подпавших под тарифные ограничения США, нет, российская экономика может столкнуться с косвенным влиянием, если спрос на сырье и ресурсы снизится из-за замедления глобальной экономики. Зеркальные меры в отношении США со стороны их торговых партнеров усугубят ситуацию для мировой торговли", - комментирует Алина Попцова из УК "Альфа-Капитал". В таком случае российские экспортеры нефти и металлов столкнутся с негативным влиянием на выручку, а сырьевой сектор занимает около 65% в структуре индекса Мосбиржи, добавляет она. "Февральский рост IMOEX уже нивелирован, а дальнейшая динамика будет зависеть от того, как будет складываться ситуация с мировой торговлей – если пошлины будут пересмотрены в сторону хотя бы частичного смягчения для некоторых стран или в целом появится больше ясности относительно торговой стратегии США – это сократит период переосмысления и позволит российским инвесторам сместить фокус на макроданные и перспективы смягчения политики ЦБ РФ", - считает Попцова.

https://1prime.ru/20250409/aktsii-856529471.html

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российский рынок акций, торги, рост