https://1prime.ru/20250410/apple-856543455.html

Apple вновь стала самой дорогой компанией мира

Apple вновь стала самой дорогой компанией мира - 10.04.2025, ПРАЙМ

Apple вновь стала самой дорогой компанией мира

Американская корпорация Apple вернула себе статус самой дорогой компании мира после роста капитализации сразу на 15% на фоне общего ралли американских акций,... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T10:26+0300

2025-04-10T10:26+0300

2025-04-10T10:26+0300

экономика

рынки

сша

китай

apple

microsoft

https://cdnn.1prime.ru/img/82307/29/823072918_0:198:3098:1941_1920x0_80_0_0_a43c9e73833097f039f97fefb95851af.jpg

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple вернула себе статус самой дорогой компании мира после роста капитализации сразу на 15% на фоне общего ралли американских акций, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов среды акции Apple подорожали на 15,3%, в результате капитализация компании выросла до 2,99 триллиона долларов с 2,59 триллиона днем ранее. Microsoft, возглавлявший список лишь один день, опустился на вторую строчку с капитализацией в 2,9 триллиона после 2,64 триллиона днем ранее; акции компании подорожали на 10,1% в среду. Днем ранее Apple сместилась на второе место в списке самых дорогих компаний, ее капитализация была на 22% ниже к уровню закрытия торгов марта, когда показатель составлял 3,34 триллиона долларов. На данный момент снижение с начала месяца составляет уже 10,5%. С прошлой недели на фондовых рынках наблюдалась распродажа, тогда президент США Дональд Трамп ввел "взаимные" пошлины на импорт из ряда стран. Китай принял ответные меры. Рынки опасались, что торговая война отразится на мировой экономике и торговле, это побудило трейдеров уходить от риска. Однако Трамп в среду заявил, что в отношении более чем 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. В результате основные фондовые индексы США выросли, в том числе индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 12,16%.

https://1prime.ru/20250408/smi-856465970.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, сша, китай, apple, microsoft