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СМИ: Apple заказала чартер для перевозки из Индии в США 600 тонн iPhone - 10.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250410/apple-856550581.html
СМИ: Apple заказала чартер для перевозки из Индии в США 600 тонн iPhone
СМИ: Apple заказала чартер для перевозки из Индии в США 600 тонн iPhone - 10.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: Apple заказала чартер для перевозки из Индии в США 600 тонн iPhone
Американская корпорация Apple заказала чартерный рейс для перевозки из Индии в США 600 тонн iPhone, сообщает в четверг китайское информационное агентство... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T13:06+0300
2025-04-10T13:06+0300
экономика
технологии
сша
индия
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ПЕКИН, 10 апр – ПРАЙМ. Американская корпорация Apple заказала чартерный рейс для перевозки из Индии в США 600 тонн iPhone, сообщает в четверг китайское информационное агентство "Цайлянь" со ссылкой на источник. "Источники сообщили, что технологический гигант Apple заказал чартерный рейс для доставки 600 тонн iPhone, или около 1,5 миллиона единиц, из Индии в США после того, как компания увеличила производство в стране в попытке справиться с пошлинам (президента США Дональда - ред.) Трампа", - говорится в сообщении агентства. Других подробностей не приводится. Ранее издание Times of India со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника сообщало, что Apple за последнюю неделю марта отправила из Индии в США пять самолетов с iPhone и другими продуктами. Ранее агентство Рейтер сообщило, что новые пошлины США могут привести к росту цен на iPhone на 43%. Причиной этого может стать тариф в 54%, наложенный Трампом на импорт США из Китая, где производятся большинство устройств Apple.
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технологии, сша, индия
Экономика, Технологии, США, ИНДИЯ
13:06 10.04.2025
 
СМИ: Apple заказала чартер для перевозки из Индии в США 600 тонн iPhone

"Цайлянь": Apple заказала чартер для перевозки из Индии в США 600 тонн iPhone

© AFP / Johannes Eisele%Начало продаж нового iPhone
%Начало продаж нового iPhone - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© AFP / Johannes Eisele
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ПЕКИН, 10 апр – ПРАЙМ. Американская корпорация Apple заказала чартерный рейс для перевозки из Индии в США 600 тонн iPhone, сообщает в четверг китайское информационное агентство "Цайлянь" со ссылкой на источник.
"Источники сообщили, что технологический гигант Apple заказал чартерный рейс для доставки 600 тонн iPhone, или около 1,5 миллиона единиц, из Индии в США после того, как компания увеличила производство в стране в попытке справиться с пошлинам (президента США Дональда - ред.) Трампа", - говорится в сообщении агентства.
Других подробностей не приводится.
Ранее издание Times of India со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника сообщало, что Apple за последнюю неделю марта отправила из Индии в США пять самолетов с iPhone и другими продуктами.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что новые пошлины США могут привести к росту цен на iPhone на 43%. Причиной этого может стать тариф в 54%, наложенный Трампом на импорт США из Китая, где производятся большинство устройств Apple.
Apple - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
Apple вновь стала самой дорогой компанией мира
10:26
 
ЭкономикаТехнологииСШАИНДИЯ
 
 
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