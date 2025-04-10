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Авто Xcite стали продаваться на "Яндекс Маркете"

Авто Xcite стали продаваться на "Яндекс Маркете" - 10.04.2025, ПРАЙМ

Авто Xcite стали продаваться на "Яндекс Маркете"

Кроссоверы X-Cross 7 и X-Cross 8 стали доступны для покупки на "Яндекс Маркете" жителям Воронежа, в дальнейшем планируется расширить список городов, сообщила... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T13:23+0300

2025-04-10T13:23+0300

2025-04-10T13:23+0300

россия

воронеж

яндекс маркет

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Кроссоверы X-Cross 7 и X-Cross 8 стали доступны для покупки на "Яндекс Маркете" жителям Воронежа, в дальнейшем планируется расширить список городов, сообщила пресс-служба бренда. "Xcite открывает новый канал онлайн-продаж в партнерстве с "Яндекс Маркетом". Модели бренда X-Cross 7 и X-Cross 8 в маркетплейсе уже сейчас доступны жителям Воронежа, в дальнейшем планируется расширить список городов", - говорится в сообщении. Покупатели могут сравнить автомобили по ключевым характеристикам, таким как: объем и мощность двигателя, тип коробки передач и другие параметры. После оформления заказа клиенту нужно выбрать дилерский центр для самовывоза. Кроссоверы Xcite собираются на ООО "Автозавод Санкт-Петербург", который работает на бывшей площадке завода Nissan. Его продажа ФГУП "НАМИ" состоялась осенью 2022 года. Официальным дистрибьютором автомобилей является дилерская сеть Lada. Ранее Xcite запустил продажи автомобилей на "Мегамаркете", Wildberries, Ozon и в "Т-Банк авто" (сервис "Т-Банка" для покупки автомобилей).

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россия, воронеж, яндекс маркет